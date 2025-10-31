Problemy rywalek Świątek! Wielkie osłabienie

Już w dniach 14-16 listopada odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. W Gorzowie Wielkopolskim zagrają reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii.

Kłopoty dopadły ekipę z Bałkanów. Z powodu kontuzji z rywalizacji wycofała się Elena-Gabriela Ruse. Zawodniczka zajmująca 100. miejsce w singlowym rankingu WTA doznała urazu podczas deblowego spotkania w imprezie WTA 250 w Osace.

Ruse to obecnie trzecia rakieta swojego kraju. W Gorzowie Wielkopolskiej zabraknie również dwóch czołowych rumuńskich tenisistek: 39. na świecie Jaqueline Cristian i 45. Sorany Cirstei.

W składzie Rumunii znalazło się natomiast pięć zawodniczek. Są to Anca Todoni, Miriam Bianca Bulgaru, Georgia Andreea Craciun, Ilinca Dalina Amariei oraz Mara Gae.

Polskę w turnieju Pucharu Billie Jean King reprezentować będzie między innymi Iga Świątek. Obok sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej w naszej kadrze znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

Transmisje z turnieju Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim na sportowych antenach Polsatu.