Problemy rywalek Świątek! Wielkie osłabienie

Julian CieślakTenis

Elena-Gabriela Ruse nie wystąpi w turnieju Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim. Rumunka wypadła ze składu swojej reprezentacji ze względu na problemy zdrowotne.

Tenisistka siedzi na trawie z bólem na twarzy, trzymając rakietę i dotykając nogi.
fot. PAP/EPA
Elena-Gabriela Ruse

Już w dniach 14-16 listopada odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. W Gorzowie Wielkopolskim zagrają reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka z drugim tytułem z rzędu!


Kłopoty dopadły ekipę z Bałkanów. Z powodu kontuzji z rywalizacji wycofała się Elena-Gabriela Ruse. Zawodniczka zajmująca 100. miejsce w singlowym rankingu WTA doznała urazu podczas deblowego spotkania w imprezie WTA 250 w Osace.

 

Ruse to obecnie trzecia rakieta swojego kraju. W Gorzowie Wielkopolskiej zabraknie również dwóch czołowych rumuńskich tenisistek: 39. na świecie Jaqueline Cristian i 45. Sorany Cirstei.

 

W składzie Rumunii znalazło się natomiast pięć zawodniczek. Są to Anca Todoni, Miriam Bianca Bulgaru, Georgia Andreea Craciun, Ilinca Dalina Amariei oraz Mara Gae.

 

Polskę w turnieju Pucharu Billie Jean King reprezentować będzie między innymi Iga Świątek. Obok sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej w naszej kadrze znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

 

Transmisje z turnieju Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim na sportowych antenach Polsatu.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANCA TODONIELENA-GABRIELA RUSEGEORGIA ANDREEA CRACIUNIGA ŚWIĄTEKILINCA DALINA AMARIEIKATARZYNA KAWALINDA KLIMOVICOVAMARA GAEMARTYNA KUBKAMIRIAM BIANCA BULGARUPUCHAR BILLIE JEAN KINGTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Karen Khachanov - Alex de Minaur. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 