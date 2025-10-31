"Ręka Boga" warta miliony. Oszałamiająca cena za koszulkę Diego Maradony!

Koszulka Maradony została sprzedana za 10 milionów dolarów 30 października. W tej dacie nie ma przypadku, bowiem to właśnie wtedy Argentyńczyk obchodziłby 65. urodziny.

Ten element odzieży jest wybitnie sentymentalny dla kibiców piłki nożnej. Przez lata stał się również symbolem ćwierćfinału Mistrzostw Świata 1986 z udziałem Argentyny z Anglią.

Wówczas przedstawiciele Ameryki Południowej pokonali Europejczyków 2:1 po dwóch golach Maradony (dla Anglii bramkę zdobył Gary Lineker). Trafienie ręką Argentyńczyka na zawsze zapisało się w historii piłki nożnej, a nawet szeroko pojętego sportu. Nic więc dziwnego, że koneserzy chcą mieć w swojej kolekcji tego typu artefakty.

