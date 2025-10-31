Rywal nie miał litości. Kolejny piękny sen przerwany

Valentin Vacherot w ostatnich tygodniach prezentował się ze znakomitej strony. Monakijczyk najpierw sensacyjnie sięgnął po tytuł w turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju, a później fantastyczną dyspozycję przywiózł do Paryża. W stolicy Francji zameldował się w ćwierćfinale, gdzie mierzył się z rozstawionym z "9" Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassimem.

To spotkanie było już spektaklem jednego aktora. Nim tym razem był Auger-Aliassime. W premierowym secie już w pierwszym gemie zdobył przełamanie, a później jeszcze bardziej powiększył swoją przewagę, ostatecznie zwyciężając 6:2.

Druga odsłona rywalizacji była wyrównana, lecz tylko na początku. Od stanu 2:2 inicjatywę nad wydarzeniami na korcie przejął Kanadyjczyk. Ten zapisał na swoje konto kolejne cztery gemy, ponownie triumfując do dwóch i meldując się w najlepszej czwórce prestiżowej imprezy w Paryżu.

Auger-Aliassime przerwał tym samym imponującą passę Vacherota w imprezach rangi ATP Masters 1000. Monakijczyk zanotował bowiem 10 wiktorii z rzędu. Pokonał odpowiednio Serba Laslo Djere, Kazacha Aleksandra Bublika, Czecha Tomasa Machaca, Holendra Tallona Griekspoora, Duńczyka Holgera Rune, Serba Novaka Djokovicia, swojego kuzyna Francuza Arthura Rinderknecha, Czecha Jiriego Leheckę, ponownie Rinderknecha i Brytyjczyka Camerona Norriego.

Felix Auger-Aliassime - Valentin Vacherot 6:2, 6:2

Skrót meczu Felix Auger-Aliassime - Valentin Vacherot w załączonym materiale wideo: