Sensacja! Reprezentacja Anglii nie zagra na Euro

Piłka nożna

To jedna z większych niespodzianek eliminacji mistrzostw Europy. Reprezentacja Anglii do lat 17 przegrała dwa spotkania w cztery dni i tym samym straciła szansę na awans do turnieju głównego. Podopieczni Liama Bramleya przegrali ze Szkocją oraz Litwą.

Piłka nożna w biało-czerwono-czarne łaty na zielonej trawie.
fot. Cyfrasport

We wtorek 28 października Anglicy zmierzyli się ze Szkotami. I przegrali po golu w piątej minucie doliczonego czasu gry. Do siatki trafił piłkarz St. Mirren Luke Douglas.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legia już znalazła zastępstwo dla Iordanescu? Padło znane nazwisko

 

Młodzi "Synowie Albionu" mieli szansę na rehabilitację w piątek 31 października. Ich rywalem była Litwa, która również okazała się lepsza. Wygrała 1:0 po trafieniu gracza West Ham United Tomasa Jonyli.

 

Po tym wyniku sytuacja Anglików zrobiła się fatalna. Musieli oni liczyć na zwycięstwo Szkocji ze Szwecją w drugim piątkowym spotkaniu tej grupy.

 

Tak się jednak nie stało. Szwecja wygrała 2:0, a taki rezultat sprawił, że Anglicy stracili szansę na awans na mistrzostwa Europy.

 

Losy awansu rozstrzygną się w ostatniej serii gier. Anglia zagra ze Szwecją, a Litwa ze Szkocją. Awans wywalczą dwie najlepsze reprezentacje.

 

Mistrzostwa Europy U17 odbędą się w dniach 25 maja - 7 czerwca 2026 roku w Estonii.

 

TABELE I WYNIKI ELIMINACJI EURO U17

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 