Sensacja! Reprezentacja Anglii nie zagra na Euro

We wtorek 28 października Anglicy zmierzyli się ze Szkotami. I przegrali po golu w piątej minucie doliczonego czasu gry. Do siatki trafił piłkarz St. Mirren Luke Douglas.

Młodzi "Synowie Albionu" mieli szansę na rehabilitację w piątek 31 października. Ich rywalem była Litwa, która również okazała się lepsza. Wygrała 1:0 po trafieniu gracza West Ham United Tomasa Jonyli.

Po tym wyniku sytuacja Anglików zrobiła się fatalna. Musieli oni liczyć na zwycięstwo Szkocji ze Szwecją w drugim piątkowym spotkaniu tej grupy.

Tak się jednak nie stało. Szwecja wygrała 2:0, a taki rezultat sprawił, że Anglicy stracili szansę na awans na mistrzostwa Europy.

Losy awansu rozstrzygną się w ostatniej serii gier. Anglia zagra ze Szwecją, a Litwa ze Szkocją. Awans wywalczą dwie najlepsze reprezentacje.

Mistrzostwa Europy U17 odbędą się w dniach 25 maja - 7 czerwca 2026 roku w Estonii.

