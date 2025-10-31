Siatkarze Ślepska nadal bez punktów! Porażka z Treflem we własnej hali

Gospodarze rozpoczęli to spotkanie od falstartu (2:8), później przegrywali 5:12 i dopiero wówczas na dobre włączyli się do gry. Zmniejszyli różnicę po serii pięciu wygranych akcji (10:12), a później wyrównali po kiwce Kamila Droszyńskiego (13:13). Końcówka jednak dla Trefla. Goście skończyli kilka ważnych akcji, asa dołożył Tobias Brand (18:23), a piłkę setową wywalczył Piotr Orczyk. Suwalczanie obronili się w trzech akcjach, ale Piotr Orczyk wyjaśnił sytuację skutecznym atakiem (22:25).

Drugi set również przyniósł dobre otwarcie gdańszczan (4:7 - po asie Aleksieja Nasewicza), tym razem gospodarze szybko dogonili rywali (9:9) i rozpoczęła się gra punkt za punkt. Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Po ataku Asparuha Asparuhowa Ślepsk prowadził 20:18, ale goście odwrócili wynik (20:21). Później znów na prowadzeniu byli suwalczanie (23:22), jednak trzy kolejne punkty padły łupem ekipy z Gdańska. Dwa ataki skończył Tobias Brand, a Damian Schulz zamknął seta punktowym blokiem (23:25).

Siatkarze Ślepska uzyskali przewagę w trzeciej odsłonie (9:6, 14:10). Tym razem to gdańszczanie musieli gonić wynik i wyrównali po asie Tobiasa Branda (16:16). W końcówce znów było ciekawie. Po asie Henrique Honorato gospodarze prowadzili 20:18, jednak w kluczowych akcjach seta lepsi byli siatkarze Trefla. Brand wywalczył piłkę setową (22:24), a dwie akcje później zakończył rywalizację skutecznym atakiem (23:25).

Najwięcej punktów: Asparuh Asparuhov (14), Bartosz Filipiak (14) – Ślepsk; Tobias Brand (20), Aliaksei Nasevich (10) – Trefl. Siatkarze z Gdańska popełnili mniej błędów, lepiej punktowali zagrywką (4–7) oraz blokiem (4–5). MVP: Tobias Brand (16/25 = 64% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki; 45% pozytywnego przyjęcia).

Ślepsk Malow Suwałki – Energa Trefl Gdańsk 0:3 (22:25, 23:25, 23:25)

Ślepsk: Henrique Honorato, David Smith, Kamil Droszyński, Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak – Bartosz Mariański (libero) oraz Antoni Kwasigroch, Joaquin Gallego, Damian Wierzbicki. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Trefl: Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye, Joe Worsley, Tobias Brand, Paweł Pietraszko – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Przemysław Stępień, Damian Schulz. Trener: Mariusz Sordyl.

