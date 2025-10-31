Świat lekkoatletyki pogrążył się w smutku. Jak donosi fiński dziennik „Ilta-Sanomat”, w wieku 86 lat zmarł Pentti Nikula, legendarny fiński tyczkarz, prawdziwa ikona dyscypliny, który w latach 60. XX wieku podbijał stadiony świata.

Mistrz Europy. Nie żyje legenda

Nikula święcił największe triumfy na początku lat 60., zapisując się złotymi zgłoskami w historii sportu. W czerwcu 1962 roku, na swoim domowym terenie w Kauhavie, ustanowił fenomenalny rekord świata, pokonując wysokość 4.94 metra. To był zwiastun jego absolutnej dominacji!



Zaledwie kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, fiński wirtuoz tyczki udowodnił swoją klasę na Mistrzostwach Europy w Belgradzie, zdobywając złoty medal skokiem na 4.80 metra i stając się mistrzem Starego Kontynentu.

Magiczna granica pięciu metrów

Rok 1963 przyniósł kolejny, wręcz epokowy moment, choć z formalnego punktu widzenia nieco kontrowersyjny. Wówczas to, w hali w Pajulahti, Nikula jako pierwszy człowiek w historii pokonał magiczną barierę pięciu metrów w skoku o tyczce. Był to wyczyn, który wyprzedził swoje czasy, choć ze względu na ówczesne regulaminy nie mógł zostać uznany za oficjalny rekord świata, ponieważ zasady dotyczące halowych rekordów nie weszły jeszcze w życie.



W swojej karierze olimpijskiej, podczas igrzysk w Tokio w 1964 roku, Pentti Nikula zajął siódme miejsce, co było jego najlepszym osiągnięciem na tej najważniejszej sportowej arenie.

Bliscy potwierdzili dziennikarzom, że legendarny tyczkarz odszedł w czwartek, 30 października.

Polsat Sport