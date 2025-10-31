Świetne wieści ws. Pajor!

Początkowo wydawało się, że Pajor zerwała więzadła krzyżowe w kolanie, co wiązałoby się z wielomiesięczną absencją. Według oficjalnej diagnozy Polka doznała urazu kompleksu tylno-bocznego prawego kolana bez innych kontuzji towarzyszących. To oznaczało, że będzie pauzować przez cztery tygodnie.

Napastniczka opuściła mecze Barcelony z Romą (4:0) w Lidze Mistrzów i Granadą (2:0) w lidze hiszpańskiej. Nie przyjechała też na zgrupowanie reprezentacji Polski. Pod jej nieobecność Biało-Czerwone rozegrały dwa spotkania towarzyskie. Bezbramkowo zremisowały z Holandią w Gdańsku oraz wygrały z Walią 5:2 w Newport.

W tym sezonie Pajor w ośmiu meczach Barcelony strzeliła osiem goli i zanotowała trzy asysty. Kobieca drużyna "Dumy Katalonii" ma 24 punkty i z kompletem ośmiu zwycięstw prowadzi w lidze krajowej. Za nią plasują się Real Madryt i Real Sociedad, które mają po mają po 17 "oczek".

Dokładny termin powrotu do gry Pajor nie jest znany, ale już w listopadzie powinna znaleźć się w kadrze meczowej Barcelony.