Syprzak wróci do kadry? Selekcjoner stawia sprawę jasno

Spotkanie z naszymi południowymi sąsiadami było jednym z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy 2026, które w styczniu odbędą się w Danii, Norwegii i Szwecji.

- W pierwszej połowie popełnialiśmy zbyt wiele błędów. Straciliśmy sporo bramek po szybkich kontratakach rywali. To był nasz główny problem. Trzeba też oddać, że czeski bramkarz spisywał się znakomicie. Moi zawodnicy zaczęli nerwowo, łapaliśmy dwuminutowe kary, co tylko utrudniało nam grę - ocenił selekcjoner reprezentacji Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Handball Arena - 31.10. Transmisja TV i stream online

Biało-Czerwoni w Euro (15 stycznia - 1 lutego), które wspólnie zorganizują Dania, Norwegia i Szwecja, w rundzie wstępnej (grupa F) w Kristianstad zagrają z Węgrami, Islandią i Włochami. Do dalszej fazy turnieju awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

- Po przerwie wyglądało to już lepiej. Wprowadziliśmy kilka udanych zmian, zaczęliśmy grać bardziej agresywnie, przechwytywaliśmy piłki i zdobywaliśmy bramki po kontrach. Szkoda, że mimo wszystko nie udało się wygrać, ale taki jest sport - przyznał Gonzalez.

Dziennikarz Polsatu Sport, Paweł Ślęzak, zapytał selekcjonera o przygotowania reprezentacji do nadchodzących mistrzostw Europy oraz o jego ocenę gry zespołu, który mogliśmy zobaczyć w spotkaniu z Czechami.

- Musimy ciężko i solidnie pracować. Dla mnie to w dużej mierze nowy zespół, więc potrzebujemy czasu, by się zgrać i poprawiać w każdym kolejnym meczu. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie do mistrzostw Europy, bo wiem, że stać nas na dużo lepszą grę niż dzisiaj - dodał szkoleniowiec.

Portugalczyk został również zapytany o sytuację kadrową Kamila Syprzaka i Arkadiusza Moryty oraz o to, czy planuje uwzględnić ich w składzie w najbliższych tygodniach. Szkoleniowiec nie wykluczył występu obu zawodników podczas mistrzostw Europy, jednak - jak podkreślił - musi dokładnie rozważyć, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla drużyny.

- Syprzak jest w tej chwili kontuzjowany. Chcę z nim porozmawiać, bo to bardzo ważny zawodnik, ale musimy też zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla drużyny. Na Arka Moryto również bardzo liczę, choć musi najpierw w pełni wyleczyć uraz. Zależy nam na tym, by mieć w składzie najlepszych. Obaj są kluczowi i chcę, żeby poczuli atmosferę Euro oraz pomogli drużynie na tym turnieju - zakończył Gonzalez.