Szok! Lionel Messi oficjalnie zgłosił chęć gry z Cristiano Ronaldo! Jest decyzja
Jak podają saudyjskie media, cytowane przez portal goal.com, zespół Lionela Messiego sam zgłosił się do Arabii Saudyjskiej i zaproponował dołączenie Argentyńczyka do ROSHN Saudi League, której niekwestionowaną gwiazdą jest Cristiano Ronaldo. Padła stanowcza odpowiedź.
Lionel Messi chce jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata. Inter Miami wyraził zgodę, aby jego najlepszy zawodnik podpisał czteromiesięczny kontrakt z którymś z klubów z Arabii Saudyjskiej, aby utrzymać rytm meczowy. Nie da się ukryć, że taka roszada mocno odbiłaby się na drużynie, do której Argentyńczyk miałby dołączyć - głównie przez limit obcokrajowców w lidze saudyjskiej.
W sprawie Messiego postanowił wypowiedzieć się dyrektor generalny Mahd Sports Academy - Abdullah Hammad.
- Podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata, zespół Messiego skontaktował się ze mną i zaproponował grę w Arabii Saudyjskiej, ponieważ Major League Soccer zawiesza rozgrywki na prawie cztery miesiące. Liga saudyjska nie będzie ośrodkiem treningowym dla Messiego, który miałby pomóc mu się przygotować do innych rozgrywek - zapewnił Hammad.
Sezon MLS jest obecnie w fazie playoff i potrwa do grudnia, a jego wznowienie przewidziane jest na luty przyszłego roku, wraz z rozpoczęciem sezonu 2026. Następnie sezon zostanie przerwany latem przyszłego roku z mistrzostw świata. Wznowiony zostanie w sierpniu.Przejdź na Polsatsport.pl