Lionel Messi chce jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata. Inter Miami wyraził zgodę, aby jego najlepszy zawodnik podpisał czteromiesięczny kontrakt z którymś z klubów z Arabii Saudyjskiej, aby utrzymać rytm meczowy. Nie da się ukryć, że taka roszada mocno odbiłaby się na drużynie, do której Argentyńczyk miałby dołączyć - głównie przez limit obcokrajowców w lidze saudyjskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Mundial będzie opóźniony? Sensacyjne doniesienia

W sprawie Messiego postanowił wypowiedzieć się dyrektor generalny Mahd Sports Academy - Abdullah Hammad.

- Podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata, zespół Messiego skontaktował się ze mną i zaproponował grę w Arabii Saudyjskiej, ponieważ Major League Soccer zawiesza rozgrywki na prawie cztery miesiące. Liga saudyjska nie będzie ośrodkiem treningowym dla Messiego, który miałby pomóc mu się przygotować do innych rozgrywek - zapewnił Hammad.

Sezon MLS jest obecnie w fazie playoff i potrwa do grudnia, a jego wznowienie przewidziane jest na luty przyszłego roku, wraz z rozpoczęciem sezonu 2026. Następnie sezon zostanie przerwany latem przyszłego roku z mistrzostw świata. Wznowiony zostanie w sierpniu.