Zmarła legenda z Anglii. "Dziedzictwo, które płonie w sercach fanów"

W piątek, w wieku 86 lat odszedł Alan Vest. Anglik na stałe zapisał się w historii malezyjskiego klubu Sarawak FA, prowadząc klub w trakcie jego złotej ery.

W piątek, w wieku 86 lat odszedł Alan Vest.

Co prawda, klub nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, jednak byłego trenera pożegnało spore grono kibiców oraz jego zawodników.

 

Urodzony w Anglii Australijczyk był trenerem "Crocs" w latach 1992-1998 i jest uznawany za wiodącą postać lat świetności klubu. Pod jego batutą Sarawak wygrał puchar Anglii w 1992 roku i mistrzostwo Malezji 1997. Jego drużyna wznosiła także Charity Shield rok później.

 

Fani wspominają złoty okres klubu, budzącego postrach na terenie Malezji jako "Bujang Senang Era". W tamtym okresie Vest stworzył solidną mieszankę lokalnych talentów i wysokiej klasy zagranicznych piłkarzy.

 

Trener zostanie zapamiętany ze swojej dyscypliny, zmysłu taktycznego i wielkiego szacunku do piłkarzy i kibiców Sarawak - napisał malezyjski "Daily Express".

MS, Polsat Sport
