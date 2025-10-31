Zmarła legenda z Anglii. "Dziedzictwo, które płonie w sercach fanów"

Co prawda, klub nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, jednak byłego trenera pożegnało spore grono kibiców oraz jego zawodników.

Urodzony w Anglii Australijczyk był trenerem "Crocs" w latach 1992-1998 i jest uznawany za wiodącą postać lat świetności klubu. Pod jego batutą Sarawak wygrał puchar Anglii w 1992 roku i mistrzostwo Malezji 1997. Jego drużyna wznosiła także Charity Shield rok później.

Fani wspominają złoty okres klubu, budzącego postrach na terenie Malezji jako "Bujang Senang Era". W tamtym okresie Vest stworzył solidną mieszankę lokalnych talentów i wysokiej klasy zagranicznych piłkarzy.

Trener zostanie zapamiętany ze swojej dyscypliny, zmysłu taktycznego i wielkiego szacunku do piłkarzy i kibiców Sarawak - napisał malezyjski "Daily Express".

