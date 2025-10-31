Czas na kolejne siatkarskie emocje w Rzeszowie. Tym razem na Podpromie zawita Moya Radomka Radom, czyli lider TAURON Ligi.

Oba zespoły prezentują się wyśmienicie w tym sezonie. Radomka nie przegrała jeszcze ani jednego spotkania i oddała tylko dwa sety w starciu z ŁKS-em. Developres z kolei uległ Budowlanym Łódź po tie-breaku.

To oznacza, że w Rzeszowie czeka nas bezapelacyjny hit początku tegorocznych rozgrywek. Czy to zespół gospodarzy będzie górą czy lider tabeli odniesie kolejne zwycięstwo? Przekonamy się już w piątkowy wieczór.



Relacja live i wynik na żywo KS DevelopRes Rzeszów - Moya Radomka Radom od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport