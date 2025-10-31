Łodzianki rozpoczęły ligowe zmagania w przeciętnym stylu - w inauguracyjnym spotkaniu uległy ITA Tools Stal Mielec 2:3. Zespół Macieja Biernata szybko jednak wyciągnął wnioski z porażki i w kolejnych starciach odniósł dwa cenne zwycięstwa. Najpierw pokonał Sokół & Hagric Mogilno 3:1, a następnie sprawił ogromną niespodziankę i wygrał we własnej hali z aktualnymi mistrzyniami Polski - DevelopResem Rzeszów - po emocjonującym tie-breaku.

Ich najbliższe rywalki również dobrze weszły w sezon. Na otwarcie rozgrywek zwyciężyły z Sokół & Hagric Mogilno 3:2, a tydzień później pewnie pokonały EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1. Dopiero w poniedziałkowym starciu ich zwycięską serię przerwały siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, które triumfowały 3:1.

W poprzednim bezpośrednim spotkaniu obu ekip, rozegranym w ramach 21. kolejki minionego sezonu Tauron Ligi, lepsze okazały się zawodniczki z Łodzi, które po zaciętym boju wygrały 3:2.

Transmisja meczu PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek w piątek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport