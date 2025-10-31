Czas na kolejne emocje w siatkarskiej TAURON Lidze! Już o 17:30 w łódzkiej Sport Arenie na boisko wyjdą zawodniczki PGE Budowlanych i LOTTO Chemika Police. Kto będzie górą w tym spotkaniu?

Bilans obu ekip wygląda podobnie - Budowlane przegrały jeden mecz i wygrały dwa kolejne spotkania. Chemik z kolei triumfował w dwóch pierwszych meczach i przegrał dopiero u siebie w spotkaniu z zespołem z Bielska-Białej.



Warto przy tym odnotować, że zespół z Łodzi pokonał już w tym sezonie faworytki z Rzeszowa, a duży wkład w to zwycięstwo miały Maja Storck oraz Karolina Drużkowska - siatkarki wybrane do Drużyny 3. kolejki TAURON Ligi.



Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

