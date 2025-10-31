Legia Warszawa nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Klub przez długi czas boryka się nie tylko ze słabymi wynikami, ale również chaosem informacyjnym, po tym jak Edward Iordanescu miał wyrażać chęć rozwiązania swojej obecnej umowy z Legią Warszawa jeszcze w połowie października. Atmosfera wokół szkoleniowca była bardzo zła, ale sytuację miało ratować zwycięstwo w Lidze Konferencji nad Szachtarem Donieck (2:1).

Jak się okazało - był to zaledwie jeden pozytywny epizod w ostatnim czasie - Legia nie poszła za ciosem i najpierw zremisowała 0:0 z Lechem Poznań, a teraz przegrała 1:2 z Pogonią Szczecin i jako obrońca tytułu odpadła z Pucharu Polski już na etapie 1/16 finału.



- Poprosiłem o spotkanie z zarządem. Prawdopodobnie odbędzie się w piątek. Jeśli coś się nie zmieni, to Legia będzie dalej cierpieć, a tego nie chcę. Ci niesamowici kibice zasługują na lepsze wyniki. Nie chcę być człowiekiem, który niszczy ich marzenia. W najbliższym czasie przedyskutuję pewne sprawy z zarządem. Jeśli czegoś nie zrobimy, to dalej będziemy mieć problemy. Podejmiemy decyzję, analizując wiele kwestii - powiedział Iordanescu po meczu z Pogonią.



Według "Przeglądu Sportowego Onet" decyzja o zwolnieniu została podjęta już w nocy, a ponadto na stanowisko Iordanescu jest już kandydat. Mowa o Nenadzie Bjelicy, który był poważnym kandydatem do objęcia reprezentacji Polski przed wyborem Jana Urbana, a dodatkowo prowadził w przeszłości Lecha Poznań.



Bjelica odszedł z Lecha w 2018 roku do Dinama Zagrzeb, gdzie dwa razy sięgał po mistrzostwo kraju. Po przygodzie w stolicy Chorwacji poprowadził również NK Osijek, Trabzonspor, Union Berlin, a w 2024 roku powrócił na krótko do Dinama.

