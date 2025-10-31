To oni zagrają o tytuł w Copa Libertadores. Pogrom w drugim półfinale

Przypomnijmy, że półfinały toczyły się w ramach dwumeczów. W pierwszej parze Flamengo mierzyło się z argentyńskim Racingiem. Brazylijski klub wygrał 1:0.

Znacznie więcej bramek padło w drugim dwumeczu. W premierowym starciu LDU rozprawiło się z Palmeiras 3:0. Później natomiast brazylijski klub odrobił straty, zwyciężając na własnym boisku 4:0.



Kwestia tytułu mistrzowskiego rozstrzygnie się więc pomiędzy Brazylijczykami. Finał zaplanowano na 29 listopada. Areną zmagań Flamengo i Palmeiras będzie Estadio Monumental w Limie, stolicy Peru.



Warto wspomnieć, że po raz ostatni zespół inny niż brazylijski triumfował w Copa Libertadores w 2018 roku. Było to River Plate, które w finałowym dwumeczu pokonało Boca Juniors 5:3.



Od 2019 roku decydująca rywalizacja toczy się już w formie pojedynczego spotkania. W tej formule nikt nie zdołał jeszcze przełamać monopolu Brazylijczyków. W tym roku również nie stanie się to.



Flamengo - Racing 1:0

Racing - Flamengo 0:0



LDU - Palmeiras 3:0

Palmeiras - LDU 4:0