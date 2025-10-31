To oni zagrają o tytuł w Copa Libertadores. Pogrom w drugim półfinale

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Znamy już skład finału Copa Libertadores. Do Flamengo, które awans zapewniło sobie w czwartek, dołączył Palmeira, który swój mecz rozegrał dzień później. O tytuł powalczą więc dwie brazylijskie ekipy.

Piłkarze w zielonych koszulkach świętujący zwycięstwo na boisku piłkarskim.
fot. PAP/EPA
Przypomnijmy, że półfinały toczyły się w ramach dwumeczów. W pierwszej parze Flamengo mierzyło się z argentyńskim Racingiem. Brazylijski klub wygrał 1:0.

 

Znacznie więcej bramek padło w drugim dwumeczu. W premierowym starciu LDU rozprawiło się z Palmeiras 3:0. Później natomiast brazylijski klub odrobił straty, zwyciężając na własnym boisku 4:0. 


Kwestia tytułu mistrzowskiego rozstrzygnie się więc pomiędzy Brazylijczykami. Finał zaplanowano na 29 listopada. Areną zmagań Flamengo i Palmeiras będzie Estadio Monumental w Limie, stolicy Peru.


Warto wspomnieć, że po raz ostatni zespół inny niż brazylijski triumfował w Copa Libertadores w 2018 roku. Było to River Plate, które w finałowym dwumeczu pokonało Boca Juniors 5:3.


Od 2019 roku decydująca rywalizacja toczy się już w formie pojedynczego spotkania. W tej formule nikt nie zdołał jeszcze przełamać monopolu Brazylijczyków. W tym roku również nie stanie się to.


Flamengo - Racing 1:0
Racing - Flamengo 0:0


LDU - Palmeiras 3:0
Palmeiras - LDU 4:0

