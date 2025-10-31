Tragedia w świecie sportu. Nastolatek zmarł po kontuzji odniesionej w trakcie meczu

Hartshorne łączył grę w drużynie Spartans z nauką w szkole średniej. 17 października wystąpił w spotkaniu z Tec Voc Hornets. W trakcie meczu doznał groźnie wyglądającej kontuzji po zderzeniu z rywalem.

Nastolatek trafił do szpitala, a tam lekarze zadecydowali o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Miał wysoką gorączkę, zdiagnozowano u niego także uszkodzenia nerek i wątroby, jak i obrzęk mózgu.



Lekarze przez dwa tygodnie walczyli o życie chłopaka. Ostatecznie jednak nie udało im się go uratować. Hartshorne zmarł.



17. urodziny młody sportowiec świętował w szpitalu.