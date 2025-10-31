W walce wieczoru gali, która odbędzie się w hali UFC APEX w Las Vegas, kibice zobaczą starcie w wadze piórkowej pomiędzy Stevem Garcią a Davidem Onamą. Będzie to pojedynek 12. i 13. zawodnika rankingu tej kategorii wagowej. Obaj zawodnicy mogą pochwalić się znakomitą formą. "Mean Machine" w lipcu wypunktował Calvina Kattara, czym wydłużył swoją serię zwycięstw do sześciu z rzędu, natomiast "Silent Assassin" wraca do oktagonu po kilkumiesięcznej przerwie. Ostatni raz walczył w kwietniu, kiedy pokonał Gigę Chikadze i tym samym zaliczył czwarte kolejne zwycięstwo w amerykańskiej federacji.

Na fanów czeka także emocjonujące starcie w wadze ciężkiej, w którym wystąpi Ante Delija, ostatni pogromca Marcina Tybury. Chorwat znakomicie odnalazł się w szeregach największej organizacji MMA na świecie i już teraz wymieniany jest w gronie potencjalnych pretendentów do mistrzowskiego pasa należącego do Toma Aspinalla. Jego rywalem będzie Waldo Cortes-Acosta, sklasyfikowany na szóstym miejscu w rankingu, podczas gdy Delija zajmuje dziewiątą pozycję w tym zestawieniu.

Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 263?

Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 263 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o północy.

Karta walk:

Karta główna (transmisja od 0:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

145 lb: Steve Garcia (18-5) vs. David Onama (14-2)

265 lb: Waldo Cortes-Acosta (14-2) vs. Ante Delija (26-6)

170 lb: Jeremiah Wells (12-4-1) vs. Themba Gorimbo (26-6)

145 lb: Isaac Dulgarian (7-1) vs. Yadier del Valle (9-0)

170 lb: Charles Radtke (10-5) vs. Daniel Frunza (9-3)

Karta wstępna:

205 lb: Billy Elekana (8-2) vs. Kevin Christian (9-2)

145 lb: Timmy Cuamba (9-3) vs. Chang Ho Lee (11-1)

185 lb: Donte Johnson (6-0) vs. Sedriques Dumas (10-3)

135 lb: Ketlen Vieira (15-4) vs. Norma Dumont (12-2)

115 lb: Alice Ardelean (10-7) vs. Montserrat Rendon (10-4)

170 lb: Phil Rowe (11-5) vs. Seok Hyeon Ko (12-2)

115 lb: Talita Alencar (6-1-1) vs. Ariane Carnelossi (15-3)