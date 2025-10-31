UFC Fight Night 263: Garcia vs Onama. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższą sobotę organizacja UFC ponownie zawita do Las Vegas. W walce wieczoru gali UFC Fight Night 263 kibice zobaczą starcie pomiędzy Stevem Garcią (18-5) a Davidem Onamą (14-2). Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 263? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
W walce wieczoru gali, która odbędzie się w hali UFC APEX w Las Vegas, kibice zobaczą starcie w wadze piórkowej pomiędzy Stevem Garcią a Davidem Onamą. Będzie to pojedynek 12. i 13. zawodnika rankingu tej kategorii wagowej. Obaj zawodnicy mogą pochwalić się znakomitą formą. "Mean Machine" w lipcu wypunktował Calvina Kattara, czym wydłużył swoją serię zwycięstw do sześciu z rzędu, natomiast "Silent Assassin" wraca do oktagonu po kilkumiesięcznej przerwie. Ostatni raz walczył w kwietniu, kiedy pokonał Gigę Chikadze i tym samym zaliczył czwarte kolejne zwycięstwo w amerykańskiej federacji.
Na fanów czeka także emocjonujące starcie w wadze ciężkiej, w którym wystąpi Ante Delija, ostatni pogromca Marcina Tybury. Chorwat znakomicie odnalazł się w szeregach największej organizacji MMA na świecie i już teraz wymieniany jest w gronie potencjalnych pretendentów do mistrzowskiego pasa należącego do Toma Aspinalla. Jego rywalem będzie Waldo Cortes-Acosta, sklasyfikowany na szóstym miejscu w rankingu, podczas gdy Delija zajmuje dziewiątą pozycję w tym zestawieniu.
Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 263?
Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 263 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o północy.
Karta walk:
Karta główna (transmisja od 0:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):
145 lb: Steve Garcia (18-5) vs. David Onama (14-2)
265 lb: Waldo Cortes-Acosta (14-2) vs. Ante Delija (26-6)
170 lb: Jeremiah Wells (12-4-1) vs. Themba Gorimbo (26-6)
145 lb: Isaac Dulgarian (7-1) vs. Yadier del Valle (9-0)
170 lb: Charles Radtke (10-5) vs. Daniel Frunza (9-3)
Karta wstępna:
205 lb: Billy Elekana (8-2) vs. Kevin Christian (9-2)
145 lb: Timmy Cuamba (9-3) vs. Chang Ho Lee (11-1)
185 lb: Donte Johnson (6-0) vs. Sedriques Dumas (10-3)
135 lb: Ketlen Vieira (15-4) vs. Norma Dumont (12-2)
115 lb: Alice Ardelean (10-7) vs. Montserrat Rendon (10-4)
170 lb: Phil Rowe (11-5) vs. Seok Hyeon Ko (12-2)
115 lb: Talita Alencar (6-1-1) vs. Ariane Carnelossi (15-3)