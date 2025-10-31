Wszystko jasne! Już wiemy, kto zagra w finale Copa Sudamericana

Pierwszego finalistę Copa Sudamericana poznaliśmy już w nocy z 28 na 29 października. To właśnie wtedy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła ekipa Atletico Mineiro MG, pokonując w rewanżu CSD Independiente del Valle 3:1 i tym samym zapewniając sobie miejsce w ostatniej fazie turnieju.

O tym, kto stanie naprzeciwko brazylijskiej ekipy dowiedzieliśmy się natomiast w nocy z 30 na 31 października. Wtedy do rywalizacji w rewanżowym meczu półfinałowym przystąpiły argentyński Lanus i chilijska drużyna Universidad de Chile. Pierwsze starcie tych dwóch zespołów zakończyło się remisem 2:2.

O wyniku rewanżu zadecydował... jeden gol. Bohaterem ekipy z Argentyny okazał się Rodrigo Castillo. To właśnie 26-latek wpisał się na listę strzelców w 62. minucie. Obie drużyny próbowały jeszcze przebić się przez defensywę rywali, jednak zarówno składne akcje ofensywne, jak i kłótnie, do których doszło na murawie, nie przyniosły żadnych efektów. Lanus ostatecznie zapewnił sobie awans do wielkiego finału.

Kibice muszą teraz chwilę poczekać, by obejrzeć ostatni mecz tej międzynarodowej rywalizacji. Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 listopada w stolicy Paragwaju, Asunción.

Lanus - Universidad de Chile 1:0 (0:0)

Bramka: Rodrigo Castillo 62

Lanus: Nahuel Losada - Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, Jose Canale Dominguez, Sasha Marcich - Agustin Medina (Ezequiel Munoz 90+4), Agustin Cardozo - Eduardo Salvio (Armando Mendez 83), Marcelino Moreno (Alexis Canelo 86), Ramiro Carrera (Franco Nahuel Watson 83) - Rodrigo Castillo (Walter Bou 86)

Universidad de Chile: Gabriel Castellon - Fabian Hormazabal, Franco Calderon (Rodrigo Contreras 90+2), Matias Zaldivia, Felipe Salomoni (Matias Sepulveda 70) - Israel Elias Poblete Zuniga, Charles Aranguiz - Maximiliano Gabriel Guerrero Pena (Leandro Fernandez 76), Javier Altamirano, Nicolas Guerra - Lucas Di Yorio

Wyniki dwumeczu:

Lanus - Universidad de Chile 3:2

AA, Polsat Sport