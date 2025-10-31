Wszystko wyglądało perfekcyjnie… Kadu Santos nie żyje, miał 31 lat. Co się stało?

Niedawno został mistrzem Brazylii w wadze superciężkiej



Informacja o śmierci Kadu Santosa jest o tyle zaskakująca, że jeszcze kilka tygodni temu osiągnął wielki sportowy sukces. Został mistrzem Brazylii w wadze superciężkiej, co dopełniało jego pokaźną kolekcję, na koncie miał już bowiem:

· 11 tytułów mistrza kulturystyki

· dwa prestiżowe triumfy w klasyfikacji generalnej cyklu Muscle Contest.

Wydawało się, że cieszy się nie tylko świetnie wyrzeźbionym ciałem, ale także dobrym zdrowiem. Nic nie zapowiadało tragedii, która rozegrała się pod koniec października 2025 roku.

Latem oświadczył się swojej wybrance



Nolasco Dos Santos od lat związany był z Sabriną Wollman, czyli trenerką personalną, która odpowiadała m.in. za jego przygotowania do zawodów kulturystycznych. Do uroczystości oświadczyn doszło po jednych z zawodów, w których Kadu Santos znów walczył o najwyższe cele.

Oczywiście oświadczyny zostały przyjęte, a gratulacjom nie było końca. Para wyglądała na zakochaną i szczęśliwą. Nikt nie przypuszczał, że już niedługo tragiczna śmierć przekreśli ten idylliczny obraz.

Jego ciało wyglądało perfekcyjnie



Od lat Kadu Santos dbał o swoją formę fizyczną. Chętnie też dzielił się wiedzą ze swoimi followersami. Dotyczyło to zwłaszcza fitnessu. Konto Brazylijczyka na Instagramie obserwowało ponad 13 tys. osób.

Poza startami w zawodach Santos realizował się jako trener personalny, a także udzielał porad online. Przez blisko 15 lat regularnie trenował, osiągając kolejne sukcesy i starannie dbając o siebie. Jego ciało wyglądało wręcz perfekcyjnie.

Jak zmarł Kadu Santos?



Na dziś przyczyny śmierci Kadu Santosa nie są znane. Rodzina kulturysty prosi o wyrozumiałość i spokój. Zawodnika pożegnał już jego ojciec Amauri Santos, który nie może pogodzić się ze stratą. Kondolencje i wspomnienia opublikowali też przyjaciele oraz rywale z kulturystycznych zawodów, w tym m.in.:

· Diego Wiegand

· Joel Rodridguez.

Ricardo Nolasco Dos Santos charakteryzował się pozytywnym usposobieniem i cieszył się sporą sympatią w gronie kulturystów oraz organizatorów. Jego strata wywołuje ogromny ból w sercach bliskich, a także pustkę, którą trudno będzie wypełnić.

