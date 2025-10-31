Wysoka wygrana w PKO BP Ekstraklasie. Gospodarze rozbici

Goście od początku uzyskali lekką przewagę i w 13. minucie objęli prowadzenie. Bartosz Nowak podał w pole karne, Adrian Chovan obronił strzał Adama Zrelaka i dobitkę Marcela Wędrychowskiego, ale w końcu piłka trafiła pod nogi Lukasa Klemenza, który wpakował ją do siatki. Radość katowiczan została jednak wstrzymana, gdyż przez blisko cztery minuty sędziowie VAR analizowali, czy w tej akcji nie było spalonego. Ostatecznie gol został uznany, a dla stopera GKS-u było to już trzecie trafienie w sezonie.

W drugiej połowie Bruk-Bet starał się odrobić stratę. Bliski tego był m.in. Morgan Fassbender, który posłał piłkę obok słupka, a strzał głową Krzysztofa Kubicy wyłapał Strączek.

Goście bronili się jednak uważnie i starali się kontratakować. W 76. minucie Bartosz Nowak posłał świetne prostopadłe podanie do wprowadzonego chwilę wcześniej Emana Markovica, a ten w sytuacji sam na sam z Chovanem nie dał mu szans. To był jego pierwszy gol w PKO BP Ekstraklasie.

Tuż przed końcem meczu Markovic ustalił wynik spotkania. Tym razem skorzystał z asysty innego rezerwowego - Ilji Szkurina.

Katowiczanie odnieśli trzecie kolejne zwycięstwo w ekstraklasie, natomiast Bruk-Bet wciąż nie wywalczył kompletu punktów na swoim stadionie w obecnych rozgrywkach.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice 0:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Lukas Klemenz (13), 0:2 Eman Markovic (76), 0:3 Eman Markovic (89).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Gabriel Isik, Arkadiusz Kasperkiewicz, Artem Putiwcew - Morgan Fassbender, Sergio Guerrero (77. Jesus Jimenez), Maciej Ambrosiewicz (77. Rafał Kurzawa), Radu Boboc (62. Damian Hilbrycht) - Krzysztof Kubica (62. Andrzej Trubeha), Kamil Zapolnik, Igor Strzałek (89. Dominik Biniek).

GKS Katowice: Rafał Strączek - Marten Kuusk, Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Marcin Wasielewski, Kacper Łukasiak (85. Filip Rejczyk), Jesse Bosch, Borja Galan (90+1. Grzegorz Rogala) - Marcel Wędrychowski (62. Eman Markovic), Adam Zrelak (62. Ilja Szkurin), Bartosz Nowak (85. Adrian Błąd).

Żółte kartki: Kamil Zapolnik - Adam Zrelak, Ilja Szkurin.

Sędzia: Tomasz Marciniak (Płock). Widzów: 3 123.