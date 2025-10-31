Zabrakło naprawdę niewiele! Jedyny Polak odpadł z Hong Kong Open

W turnieju LINK Hong Kong Open wystartowało aż 27 stałych uczestników serii LIV Golf, a także kilku rezerwowych i graczy, którzy w poprzednim sezonie spadli z głównej ligi. Stawka była wyjątkowo wysoka - zwycięzca nie tylko zainkasuje pokaźną nagrodę finansową (dwa miliony dolarów), ale także zapewni sobie miejsce w dwóch największych turniejach golfowych świata: Masters i The Open Championship.

Meronk był jedynym reprezentantem Polski w tych zawodach. Nie zdołał on jednak przebić się przez cuta - czyli granicę wyniku, która decyduje o udziale w weekendowych rundach finałowych. Po dwóch dniach rywalizacji Polak zakończył zmagania z wynikiem trzech uderzeń poniżej par dołka (-3), co okazało się zbyt słabym rezultatem, by utrzymać się w turnieju. Do awansu zabrakło mu zaledwie kilku uderzeń.

Na czele klasyfikacji po dwóch rundach znajduje się Tom McKibbin, który gra w barwach zespołu Legion XIII. Irlandczyk w pierwszym dniu zanotował fenomenalne 60 uderzeń (-10), a w piątek dołożył kolejne 65 (-5). Dzięki temu utrzymuje prowadzenie z łącznym wynikiem -15. W czołówce utrzymują się również uznane nazwiska, m.in. Louis Oosthuizen, Thomas Pieters i Charles Howell III, którzy dzielą piąte miejsce z rezultatem -12. W grze pozostaje także zeszłoroczny triumfator, Patrick Reed, aktualnie z wynikiem -6.

Link Hong Kong Open 2025 to już 64. edycja najbardziej prestiżowego turnieju golfowego na kontynencie azjatyckim.

Transmisja TV i stream online turnieju LINK Hong Kong Open 2025 w dniach 30 października - 2 listopada w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go. Rywalizację golfistów pokażemy codziennie w godzinach 5:30 - 9:30.

ŁO, Polsat Sport