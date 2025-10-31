Znamy półfinalistów turnieju ATP w Paryżu. Będzie hit

Sinner ósmy raz mierzył się z Sheltonem i wygrał po raz siódmy. Amerykanin zwyciężył tylko w pierwszym pojedynku, do którego doszło w październiku 2023 roku w Szanghaju.

- To był naprawdę trudny mecz i właśnie tego się spodziewałem. Często nie miałem kontroli, bo Ben dobrze serwuje, ale myślę, że odpowiedziałem tym samym. Grałem solidnie i agresywnie. Jestem bardzo zadowolony - powiedział Sinner, cytowany przez agencję ANSA.

Od listopada 2024 roku włoski tenisista wygrał 24 mecze z rzędu na kortach twardych w turniejach rozgrywanych w hali. Jeśli Sinner zdobędzie tytuł w Paryżu, to wyprzedzi Hiszpana Carlosa Alcaraza i wróci na pierwsze miejsce w rankingu ATP.

- Nie myślę teraz o rankingu, który jest konsekwencją tego, jak grasz dzień po dniu. Czekają mnie trudne mecze, ale co ma być, to będzie. Żadnego z nich przeciwników nie należy lekceważyć. To był długi sezon, w którym odnosiłem świetne wyniki. Jestem zadowolony z sytuacji, w jakiej się znajduję – oznajmił włoski tenisista.

W drugim sobotnim półfinale zmierzą się Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Aleksandr Bublik, który w tym roku zdobył cztery tytuły. Od początku French Open wygrał 30 z ostatnich 37 meczów oraz stał się pierwszym Kazachem, który dotarł do półfinału turnieju ATP Tour Masters 1000.

Wyniki ćwierćfinałów:



Felix Auger-Aliassime (Kanada, 9) - Valentin Vacherot (Monako) 6:2, 6:2

Aleksandr Bublik (Kazachstan, 13) - Alex de Minaur (Australia, 6) 6:7 (5-7), 6:4, 7:5

Jannik Sinner (Włochy, 2) - Ben Shelton (USA, 5) 6:3, 6:3

Alexander Zverev (Niemcy, 3) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 11) 2:6, 6:3, 7:6 (7-5)



Transmisja półfinałów w sobotę 1 listopada w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o 14:30.