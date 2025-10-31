Znana siatkarka pochwaliła się nową miłością. To popularna influencerka
Brazylijka Gabi, jedna z najlepszych siatkarek świata, pochwaliła się nową miłością. 31-letnia przyjmująca potwierdziła, że jest w związku z popularną influencerką.
Kończący się 2025 rok był dla Gabi wyjątkowo udany. Zawodniczka sięgnęła z Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano po mistrzostwo i Puchar Włoch, a z reprezentacją "Canarinhos" zdobyła srebrny medal Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata, wieńcząc czempionat trafieniem do Drużyny Gwiazd turnieju.
31-letnia przyjmująca przyznała w rozmowie z brazylijskimi mediami, że jej życie układa się doskonale nie tylko na płaszczyźnie sportowej, ale i prywatnej. W wywiadzie dla GloboTV potwierdziła pojawiające się od dłuższego czasu plotki, łączące ją z popularną influencerką!
- Tak, to prawda, spotykam się z Bruną Unzuetą. Jesteśmy parą już od jakiegoś czasu i naturalnie przechodzimy przez kolejne fazy związku. Bruna to niesamowita kobieta, a bycie z nią jest dla mnie czymś wyjątkowym. Jestem bardzo szczęśliwa - podkreśliła Gabi.
Bruna Unzueta to znana w Brazylii influencerka lifestyle'owa i była współautorka dostępnego między innymi na YouTube podcastu PodDelas. Swoją popularność zdobyła, promując hasło "Moderna, despojada e cool" ("Nowoczesna, minimalistyczna i fajna") i pokazując, że nie trzeba wydawać fortuny, by być modną i pewną siebie kobietą.
