17-latka sprawiła sensacja! Jest już w finale

Zarówno Blinkowa i Salkova rozpoczęły mecz od dwóch przegranych gemów przy swoim serwisie. Gra była wyrównana do stanu 3:3, a potem Rosjanka zyskała przewagę. Mecz trwał godzinę i 39 minut.

Tagger w pierwszym secie dwukrotnie przełamała Golubic i pewnie wygrała 6:1. Austriaczka przegrała jednak drugiego seta 4:6, ale w decydującej partii zwyciężyła 7:5. Pojedynek trwał dwie godziny i 14 minut.

Zajmująca 95. miejsce w rankingu WTA Blinkowa jeszcze nigdy nie grała z Tagger, która jest sklasyfikowana na 235. pozycji.

W deblowym turnieju w Jiujiang uczestniczyły Katarzyna Piter i Francuzka Kristina Mladenovic, rozstawione z numerem drugim. W czwartek przegrały w ćwierćfinale z Rosjanką Jekateriną Owczarenko i Brytyjką Emily Webley-Smith 4:6, 6:1, 7-10.

