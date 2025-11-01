17-latka sprawiła sensacja! Jest już w finale

Anna Blinkowa zagra z 17-letnią Lilli Tagger w niedzielnym finale tenisowego turnieju WTA 250 na kortach twardych w chińskim Jiujiang. Rosjanka w półfinale wygrała z Czeszką Dominiką Salkovą 6:4, 6:4. Natomiast Austriaczka pokonała Viktoriję Golubic ze Szwajcarii 6:1, 4:6, 7:5.

17-letnia Lilli Tagger zagra w finale

Zarówno Blinkowa i Salkova rozpoczęły mecz od dwóch przegranych gemów przy swoim serwisie. Gra była wyrównana do stanu 3:3, a potem Rosjanka zyskała przewagę. Mecz trwał godzinę i 39 minut.

 

Tagger w pierwszym secie dwukrotnie przełamała Golubic i pewnie wygrała 6:1. Austriaczka przegrała jednak drugiego seta 4:6, ale w decydującej partii zwyciężyła 7:5. Pojedynek trwał dwie godziny i 14 minut.

 

Zajmująca 95. miejsce w rankingu WTA Blinkowa jeszcze nigdy nie grała z Tagger, która jest sklasyfikowana na 235. pozycji.

 

W deblowym turnieju w Jiujiang uczestniczyły Katarzyna Piter i Francuzka Kristina Mladenovic, rozstawione z numerem drugim. W czwartek przegrały w ćwierćfinale z Rosjanką Jekateriną Owczarenko i Brytyjką Emily Webley-Smith 4:6, 6:1, 7-10.

