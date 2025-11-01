Aluron CMC Warta niezbyt udanie rozpoczęła nowy sezon PlusLigi. Zawiercianie w pierwszej kolejce ulegli PGE Projektowi Warszawa 0:3, jednak już cztery dni później skutecznie się zrehabilitowali i pokonali ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1. Po dwóch rozegranych spotkaniach ekipa Michała Winiarskiego zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli ligowej.

ZOBACZ TAKŻE: Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Transmisja TV i stream online

Zdecydowanie gorzej prezentuje się Steam Hemarpol Politechnika. Częstochowianie ponieśli dwie porażki - najpierw z aktualnym mistrzem Polski, Bogdanką LUK Lublin (0:3), a następnie z Barkomem Każany Lwów (2:3). Zespół trenera Guillermo Falaski zajmują obecnie przedostatnią pozycję w tabli i należą do grona czterech zespołów, które wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

W poprzednim bezpośrednim starciu górą była drużyna z Częstochowy. W ramach 21. kolejki ubiegłych rozgrywek PlusLigi po zaciętym, pięciosetowym pojedynku pokonali oni u siebie Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport