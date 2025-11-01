Jurajscy Rycerze pewnie wygrali we własnej hali! Ogromne emocje w trzecim secie

Do połowy pierwszego seta obie drużyny toczyły wyrównaną walkę, ale od stanu 12:12 przewagę zaczęli budować Zawiercianie. Wygrali cztery akcje z rzędu (16:12), później trzy kolejne (20:14), a w końcówce jeszcze raz cztery przy zagrywkach Bartosza Kwolka (24:15). Różnicę robiły przede wszystkim błędy własne, których ekipa z Częstochowy popełniła o sześć więcej od rywali. W ostatniej akcji tej części meczu skutecznie zaatakował Bartłomiej Bołądź (25:17).





Druga odsłona miała bardziej wyrównany przebieg od pierwszej. Minimalną przewagę mieli gospodarze (8:7, 15:14). Częstochowianie trzymali kontakt z rywalami, a w pewnym momencie wyrównali (19:19). Kluczowe akcje seta wygrali jednak łupem siatkarzy Aluronu, którzy byli skuteczniejsi w ofensywie. Dołożyli też blok na wagę piłki setowej (24:21), a wynik na 25:22 ustaliła zepsuta zagrywka gości.

Drużyna z Częstochowy nie zamierzała składać broni, podjęła walkę i na początku trzeciego seta uzyskała przewagę (7:9), którą później powiększyła, gdy Jakub Kiedos zakończył długą i efektowną wymianę (8:11). Gospodarze opanowali jednak sytuację. Odrobili straty (14:14), a później odskoczyli na kilka punktów. Po asie Mateusza Bieńka prowadzili 21:17, ale dzięki dobrej grze Kiedosa ekipa spod Jasnej Góry wyrównała (21:21). Aaron Russell wywalczył piłkę meczową dla zawiercian (24:23), w kolejnej akcji odpowiedział Milad Ebadipour i rozpoczęła się gra na przewagi. W niej górą byli gospodarze, którzy po błędzie rywali w ostatniej akcji wygrali 27:25.

Skrót meczu Aluron - Steam:

Najwięcej punktów: Mateusz Bieniek (16), Bartosz Kwolek (11), Aaron Russell (11), Bartłomiej Bołądź (10) – Zawiercie; Jakub Kiedos (19), Patrik Indra (14) – Częstochowa. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, ich mocną bronią był blok (9-3), popełnili też mniej błędów własnych od rywali. W ekipie gości bardzo dobry występ zanotował 19-letni Kiedos, który po raz pierwszy rozegrał cały mecz w PlusLidze. MVP: Mateusz Bieniek (11/17 = 65% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

Aluron CMC Warta Zawiercie – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:0 (25:17, 25:22, 27:25)

Zawiercie: Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Aaron Russell, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Kyle Ensing. Trener: Michał Winiarski.

Częstochowa: Jakub Nowak, Luciano De Cecco, Jakub Kiedos, Sebastian Adamczyk, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Bartosz Makoś (libero) oraz Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys. Trener: Guillermo Falasca.

