Jurajscy Rycerze pewnie wygrali we własnej hali! Ogromne emocje w trzecim secie
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa 3:0 w spotkaniu trzeciej kolejki PlusLigi. Najwięcej emocji przyniósł trzeci set, zakończony rywalizacją na przewagi (27:25). Jurajscy Rycerze wygrali drugi mecz w obecnym sezonie, a drużyna spod Jasnej Góry pozostaje bez zwycięstwa.
Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Bloki w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Ataki w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
TOP 10 akcji Aluron CMC Warta Zawiercie w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
TOP 10 akcji Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Mateusz Bieniek - najlepsze akcje MVP meczu Aluron CMC Warta Zawiercie – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Mateusz Bieniek: Jeśli będę zdrowy, to na pewno będę chciał jeszcze grać w reprezentacji
Jakub Kiedos: Przegraliśmy 0:3, ale mam swoje małe zwycięstwo
Do połowy pierwszego seta obie drużyny toczyły wyrównaną walkę, ale od stanu 12:12 przewagę zaczęli budować Zawiercianie. Wygrali cztery akcje z rzędu (16:12), później trzy kolejne (20:14), a w końcówce jeszcze raz cztery przy zagrywkach Bartosza Kwolka (24:15). Różnicę robiły przede wszystkim błędy własne, których ekipa z Częstochowy popełniła o sześć więcej od rywali. W ostatniej akcji tej części meczu skutecznie zaatakował Bartłomiej Bołądź (25:17).
Zobacz także: Mocne wsparcie dla Aluron CMC Warty Zawiercie! "To przełomowy moment"
Druga odsłona miała bardziej wyrównany przebieg od pierwszej. Minimalną przewagę mieli gospodarze (8:7, 15:14). Częstochowianie trzymali kontakt z rywalami, a w pewnym momencie wyrównali (19:19). Kluczowe akcje seta wygrali jednak łupem siatkarzy Aluronu, którzy byli skuteczniejsi w ofensywie. Dołożyli też blok na wagę piłki setowej (24:21), a wynik na 25:22 ustaliła zepsuta zagrywka gości.
Drużyna z Częstochowy nie zamierzała składać broni, podjęła walkę i na początku trzeciego seta uzyskała przewagę (7:9), którą później powiększyła, gdy Jakub Kiedos zakończył długą i efektowną wymianę (8:11). Gospodarze opanowali jednak sytuację. Odrobili straty (14:14), a później odskoczyli na kilka punktów. Po asie Mateusza Bieńka prowadzili 21:17, ale dzięki dobrej grze Kiedosa ekipa spod Jasnej Góry wyrównała (21:21). Aaron Russell wywalczył piłkę meczową dla zawiercian (24:23), w kolejnej akcji odpowiedział Milad Ebadipour i rozpoczęła się gra na przewagi. W niej górą byli gospodarze, którzy po błędzie rywali w ostatniej akcji wygrali 27:25.
Skrót meczu Aluron - Steam:
Najwięcej punktów: Mateusz Bieniek (16), Bartosz Kwolek (11), Aaron Russell (11), Bartłomiej Bołądź (10) – Zawiercie; Jakub Kiedos (19), Patrik Indra (14) – Częstochowa. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, ich mocną bronią był blok (9-3), popełnili też mniej błędów własnych od rywali. W ekipie gości bardzo dobry występ zanotował 19-letni Kiedos, który po raz pierwszy rozegrał cały mecz w PlusLidze. MVP: Mateusz Bieniek (11/17 = 65% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).
Aluron CMC Warta Zawiercie – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:0 (25:17, 25:22, 27:25)
Zawiercie: Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Aaron Russell, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Kyle Ensing. Trener: Michał Winiarski.
Częstochowa: Jakub Nowak, Luciano De Cecco, Jakub Kiedos, Sebastian Adamczyk, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Bartosz Makoś (libero) oraz Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys. Trener: Guillermo Falasca.
WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGIPrzejdź na Polsatsport.pl