Bez niespodzianki w Rzeszowie. Siatkarze Asseco Resovii wygrali po raz trzeci

W pierwszym secie obie ekipy toczyły wyrównaną walkę. Minimalną przewagę miała Asseco Resovia, która w środkowej części seta odskoczyła na trzy oczka, gdy asem popisał się Klemen Cebulj (14:11). Gorzowianie odrobili jednak straty i po punktowej zagrywce Mathisa Henno było 17:17. W końcówce drużyna z Rzeszowa znów uzyskała przewagę, dwie ważne akcje kończyła blokiem (24:21), a brakujący punkt wywalczył skutecznym atakiem Danny Demyanenko (25:22).

Rzeszowianie udanie otworzyli drugą odsłonę (5:1). W dalszej części seta utrzymywali przewagę, a w pewnym momencie odskoczyli na pięć oczek (13:8). Siatkarze Cuprum Stilonu nie rezygnowali, ale popełnili błąd w akcji, która przy stanie 16:14 mogła im dać kontakt z rywalami. Wykorzystali to gospodarze, którzy szybko odjechali rywalom (19:14) i końcówkę dość pewnie rozstrzygnęli na swoją korzyść. Wygrali cztery ostatnie akcje od stanu 21:18. Piłkę setową dał asem Danny Demyanenko, a po chwili Lukas Vasina ustalił wynik na 25:18.

Równą grę obu zespołów oglądaliśmy również w trzeciej partii. Rzeszowianie uzyskali przewagę, wygrywając trzy akcje przy zagrywkach Marcina Janusza (17:14), ale goście znów złapali kontakt z rywalami (21:20). Końcówka znów dla siatkarzy Asseco Resovii, którzy wygrali kluczowe akcje. Danny Demyanenko wywalczył piłkę meczową (24:21), rywale obronili się w dwóch akcjach, ale ostatni punkt w tym meczu zdobył skutecznym atakiem Artur Szalpuk (25:23).

Najwięcej punktów: Artur Szalpuk (14), Karol Butryn (13) – Resovia; Kamil Kwasowski (15), Mathis Henno (12), Chizoba Neves (10) – Stilon. Rzeszowianie mieli wyraźną przewagę w ataku (60%-46%), popełnili mniej błędów własnych (15, przy 22 gości), ale gorzej punktowali zagrywką (4–5) oraz blokiem (5–9). MVP: Artur Szalpuk (12/19 = 63% skuteczności w ataku + 2 asy; 31% pozytywnego przyjęcia).



Asseco Resovia Rzeszów – Cuprum Stilon Gorzów 3:0 (25:22, 25:18, 25:23)

Resovia: Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Klemen Cebulj, Mateusz Poręba – Michał Potera (libero) oraz Paweł Zatorski, Jakub Bucki, Lukas Vasina. Trener: Massimo Botti.

Stilon: Thiago Veloso, Mathis Henno, Krzysztof Rejno, Chizoba Neves, Kamil Kwasowski, Marcin Kania – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Marcin Waliński, Patryk Niemiec, Daniel Gąsior, Wojciech Więcławski. Trener: Hubert Henno.

