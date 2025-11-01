ATP w Paryżu: Felix Auger-Aliassime - Alexander Bublik. Relacja live i wynik na żywo

Auger-Aliassime ma za sobą trudną przeprawę przez poprzednie etapy zmagań w stolicy Francji. Aż trzy z jego poprzednich czterech pojedynków zakończyło się po trzech setach. Kanadyjczyk był w stanie wygrać tylko jeden mecz po dwóch partiach. Najmniejszy opór postawił mu Valentin Vacherot, z którym grał w ćwierćfinale.

Bublik może pochwalić się zdecydowanie lepszymi wynikami. Można powiedzieć, że jego poprzednie mecze nad Sekwaną są lustrzanym odbiciem formy jego najbliższego przeciwnika. Zawodnik z Kazachstanu wygrał bowiem pierwsze trzy pojedynki, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Natomiast w ćwierćfinale po trzech partiach pokonał Alexa De Minaura.

Relacja live i wynik na żywo meczu Felix Auger-Aliassime - Alexander Bublik na Polsatsport.pl.

