ATP w Paryżu: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo
Jannik Sinner - Alexander Zverev to półfinałowy mecz tegorocznej edycji turnieju ATP w Paryżu. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.
Sinner bez problemu przechodził przez kolejne etapy rywalizacji nad Sekwaną. Wicelider rankingu ATP rozegrał w stolicy Francji trzy spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Jego wyższość musieli uznać kolejno: Zizou Bergs, Francisco Cerundolo oraz Ben Shelton.
ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zaczyna rywalizację o miliony dolarów! Pierwszy mecz już w sobotę
Zverev nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami. Dwa z trzech pojedynków niemieckiego tenisisty rozstrzygnęły się w trzech partiach, co więcej w każdym z nich zawodnicy rozegrali po jednym tie-breaku. Zmęczenie Zvereva może okazać się ważnym aspektem podczas półfinałowego starcia.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl