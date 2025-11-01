ATP w Paryżu: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Sinner bez problemu przechodził przez kolejne etapy rywalizacji nad Sekwaną. Wicelider rankingu ATP rozegrał w stolicy Francji trzy spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Jego wyższość musieli uznać kolejno: Zizou Bergs, Francisco Cerundolo oraz Ben Shelton.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zaczyna rywalizację o miliony dolarów! Pierwszy mecz już w sobotę

Zverev nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami. Dwa z trzech pojedynków niemieckiego tenisisty rozstrzygnęły się w trzech partiach, co więcej w każdym z nich zawodnicy rozegrali po jednym tie-breaku. Zmęczenie Zvereva może okazać się ważnym aspektem podczas półfinałowego starcia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport