ATP w Paryżu: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Jannik Sinner - Alexander Zverev to półfinałowy mecz tegorocznej edycji turnieju ATP w Paryżu. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

Tenisista Jannik Sinner w czerwonej czapce i bordowej koszulce.
fot. PAP
Jannik Sinner pewnie kroczy po tytuł wielkoszlemowy na kortach Rolanda Garrosa

Sinner bez problemu przechodził przez kolejne etapy rywalizacji nad Sekwaną. Wicelider rankingu ATP rozegrał w stolicy Francji trzy spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Jego wyższość musieli uznać kolejno: Zizou Bergs, Francisco Cerundolo oraz Ben Shelton.

 

Zverev nie może pochwalić się tak dobrymi wynikami. Dwa z trzech pojedynków niemieckiego tenisisty rozstrzygnęły się w trzech partiach, co więcej w każdym z nich zawodnicy rozegrali po jednym tie-breaku. Zmęczenie Zvereva może okazać się ważnym aspektem podczas półfinałowego starcia.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport
