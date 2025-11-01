Gdzie obejrzeć Cafe Futbol?

W tym tygodniu w Cafe Futbol eksperci podsumują burzliwe dni w Legii Warszawa. Po serii rozczarowujących występów z posadą pożegnał się Edward Iordanescu. W programie - omówienie kulis jego odejścia ze stołecznego klubu, analiza przyszłości zespołu z Łazienkowskiej oraz prezentacja potencjalnych kandydatów na stanowisko pierwszego trenera.

Nie zabraknie też gorącego tematu polskiego sędziowania. Po licznych błędach arbitrów w ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy nowy szef Polskiego Kolegium Sędziów zapowiedział konkretne działania. W studiu eksperci przyjrzą się, jak w praktyce mają wyglądać zmiany w środowisku arbitrów i czy mogą one realnie poprawić poziom prowadzenia meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Iordanescu zaprzecza! Nie został zwolniony z Legii?

W dalszej części programu zapowiedziana zostanie trzecia seria spotkań Ligi Konferencji UEFA - wszystkie polskie zespoły ponownie zagrają na wyjeździe. Legia zmierzy się ze słoweńskim Celje, Raków z praską Spartą, Lech z madryckim Rayo Vallecano, a Jagiellonia z KF Shkendija. Nasi eksperci ocenią szanse reprezentantów PKO BP Ekstraklasy na kolejne punkty w europejskich pucharach.

Na koniec redakcja Cafe Futbol poświęci szczególny moment tym, których już z nami nie ma. Wspomniane zostaną legendy polskiego futbolu - wśród nich niezapomniani Jan Furtok, Lucjan Brychczy i Leo Beenhakker.

Program poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a w studiu zasiądą nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Marek Wasiluk.

Magazyn Cafe Futbol tradycyjnie na żywo w niedzielę o 11:00 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Dogrywka Cafe Futbol po zakończeniu części telewizyjnej na Polsatsport.pl.

