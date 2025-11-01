Dominacja szczecinian. Pewne zwycięstwo w meczu "starych znajomych"

Kibice od samego początku oglądali bardzo zacięte spotkanie. Z jednej strony na wyróżnienie zasłużył Jakub Szumert, a z drugiej aktywny był chociażby Nemanja Popović. Dopiero po późniejszej akcji Andrzeja Mazurczaka przyjezdni uciekali na sześć punktów. Szczecinianie zareagowali na to mocną serią 10:1 - trójki Jovana Novaka i Ondreja Hustaka pozwoliły im prowadzić po 10 minutach 22:19.

W drugiej kwarcie to King dość szybko budował swoje prowadzenie - w pewnym momencie nawet dziewięciopunktowe po rzucie Noaha Freidela. Zastal nie zamierzał się poddawać i krok po kroku zmniejszał różnicę - nawet do trzech punktów dzięki trójce Marcina Woronieckiego. Sytuację opanowali Roach oraz Popović, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:35.

Po przerwie nadal świetnie prezentował się chociażby Przemysław Żołnierewicz, chociaż kolejne akcje Andrzeja Mazurczaka i Phila Fayne'a oznaczały, że zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego ciągle był w grze. Późniejsze zagrania Maxa Egnera i Jovana Novaka pozwoliły jednak szczecinianom uciec na aż 15 punktów. Po 30 minutach było 65:51.

Czwarta kwarta tak naprawdę niewiele zmieniała - Zastal nie był w stanie wejść na odpowiedni poziom gry w ofensywie. Po trójce Żołnierewicza przewaga ekipy trenera Macieja Majcherka wzrosła do 19 punktów. King już do końca kontrolował wydarzenia na parkiecie i ostatecznie zwyciężył 80:66.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Nemanja Popović z 17 punktami i 13 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Andrzej Mazurczak - zdobył 15 punktów i 4 asysty.

ORLEN Basket Liga - 6. kolejka

King Szczecin - Zastal Zielona Góra 80:66 (22:19, 21:16, 22:16, 15:15)

King: Nemanja Popovic 17, Przemysław Żołnierewicz 12, Jeremy Roach 11, Anthony Roberts 10, Jovan Novak 9, Max Egner 7, Tomasz Gielo 5, Noah Freidel 5, Ondrej Hustak 4, Antoni Majcherek 0, Jakub Ucieszyński 0, Mateusz Kostrzewski 0;

Zastal: Andrzej Mazurczak 15, Patrick Cartier 13, Jakub Szumert 9, Phil Fayne 8, Michał Sitnik 5, Marcin Woroniecki 5, Conley Garrison 4, Krzysztof Sulima 3, Filip Matczak 3, Jayvon Maughmer 1.

