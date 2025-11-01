ITA TOOLS Stal Mielec - Metalkas Pałac Bydgoszcz na żywo. TAURON Liga. Relacja live i wynik online

ITA TOOLS Stal Mielec - Metalkas Pałac Bydgoszcz to potyczka w ramach czwartej kolejki TAURON Ligi. W tabeli wyżej - na siódmym miejscu z dorobkiem czterech punktów - znajdują się gospodynie. Gościnie natomiast z dwoma "oczkami" plasują się na 10. pozycji.

Stal ma na swoim koncie o jeden mecz więcej niż Pałac. Podopieczne Miłosza Majki zanotowały dwa zwycięstwa i jedną porażkę. Pokonały PGE Budowlanych Łódź (3:2) i #VolleyWrocław (3:2) oraz musiały uznać wyższość BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała (1:3).

Siatkarki z Bydgoszczy z kolei raz z parkietu schodziły w gorszym nastroju, a raz w lepszym. Drużyna prowadzona przez Martino Volpiniego na inaugurację uległa zespołowi MOYA Radomka Radom (0:3) i wygrała z ekipą Sokół & Hagric Mogilno (3:2).

W zeszłym sezonie zawodniczki Stali i Pałacu mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach lepsze były bydgoszczanki.

Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.