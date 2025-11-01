3:0 w Zawierciu, 3:0 w Jastrzębiu-Zdroju! Siatkarze Projektu nie zwalniają tempa

W premierowej odsłonie dość szybko nad punktową zaliczką zaczęli pracować siatkarze ze stolicy (6:8, 8:11). Siatkarze PGE Projektu byli skuteczniejsi w ataku, lepiej też prezentowali się w bloku i utrzymywali wyraźną przewagę (14:19). Trzy ostatnie punkty w tym secie zdobył Linus Weber, który najpierw skutecznie zaatakował, a później dołożył dwa asy serwisowe (19:25).

Druga partia była bardziej wyrównana od poprzedniej. W środkowej części seta siatkarze Projektu odskoczyli na kilka punktów, po asie Jurija Semeniuka było 12:15, później 15:19. Gospodarze w końcówce odrobili straty (21:21), a o losach seta decydowały dwie ostatnie akcje seta, które padły łupem warszawian. Skuteczny atak Kevina Tillie dał Projektowi piłkę setową, a punktowy blok wyjaśnił sytuację w tej partii (23:25).

Siatkarze trenera Tommiego Tiilikainena dobrze rozpoczęli trzecią odsłonę - po asie Linusa Webera było 3:7. Gospodarze próbowali gonić wynik, ale po udanych akcjach, popełniali błędy w polu serwisowych. Później Projekt popisał się serią trzech punktowych bloków i powiększył zaliczkę (9:15). Goście utrzymywali wyraźną przewagę, choć w końcówce jastrzębianie jeszcze zerwali się do walki i zmniejszyli różnicę do trzech oczek (20:23). Kevin Tillie wywalczył piłkę meczową (20:24), gospodarze obronili się w dwóch akcjach, ale Linus Weber zamknął to spotkanie atakiem w boczną linię (22:25).

Najwięcej punktów: Nicolas Szerszeń (14), Łukasz Kaczmarek (10) – JSW; Linus Weber (18), Kevin Tillie (14), Jurii Semeniuk (11) – Projekt. Siatkarze ze stolicy lepiej punktowali w ataku, bloku (6–9) oraz zagrywką (1–6). W tym ostatnim elemencie ciekawa statystyka Webera, który serwował zero-jedynkowo - na dwanaście prób miał cztery asy i osiem błędów. MVP: Kevin Tillie (11/23 = 48% skuteczności w ataku + 3 bloki; 75% pozytywnego przyjęcia).

JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa 0:3 (19:25, 23:25, 22:25)

JSW: Łukasz Usowicz, Benjamin Toniutti, Nicolas Szerszeń, Anton Brehme, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot – Jakub Jurczyk (libero) oraz Adam Lorenc, Joshua Tuaniga, Miran Kujundzic, Mateusz Kufka. Trener: Andrzej Kowal.

Projekt: Karol Kłos, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurii Semeniuk, Linus Weber, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Bartosz Gomułka. Trener: Tommi Tiilikainen.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI