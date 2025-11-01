Lamine Yamal przekazał wieści! O tym mówiło się od dawna, to koniec

Piłka nożna

Lamine Yamal od dłuższego czasu dostarcza mediom wielu tematów do dyskusji. I nie zawsze chodzi tylko o formę na boisku. Tym razem chodzi o sferę prywatną. Młody gwiazdor Barcelony miał ogłosić, że jego związek z Nicki Nicole właśnie się zakończył.

Młody piłkarz FC Barcelony w różowej koszulce treningowej.
fot. PAP/AFP
Piłkarz Barcelony Lamine Yamal potwierdził rozstanie z dziewczyną

Para spotykała się od trzech miesięcy i była języczkiem uwagi nie tylko fanów, ale i mediów. 25-letnia piosenkarka często gościła na meczach Barcelony, a ostatnio internet obiegły nawet materiały wideo, na który Nicole wraz z Yamalem rozmawiają z trenerem "Blaugrany" Hansim Flickiem.

 

To jednak jedna strona medalu. Od pewnego czasu mówiło się o kryzysie w ich związku. W mediach pojawiły się plotki o zdradzie, jakiej miał dopuścić się Yamal.  Chodziło o rzekomą podróż do Mediolanu po porażce Barcelony z Realem Madryt w El Clasico. Piłkarz kategorycznie temu zaprzeczył. Temat jednak żył swoim życiem.

 

W sobotę 1 listopada pojawiła się kolejna informacja. Tym razem miała być autoryzowana przez samego Yamala, który miał poinformować dziennikarza Javiera de Hoyosa o swojej decyzji.

 

- Nie jesteśmy razem. Nie jest to spowodowane żadną zdradą. Po prostu się rozstaliśmy i tyle. Wszystko, co wychodzi na jaw, nie ma nic wspólnego z naszym związkiem - powiedział Yamal de Hoyosowi.

 

Dziennikarz przedstawił to oświadczenie w programie "D Corazon".

Yamal i Nicole usunęli wspólne zdjęcia na swoich profilach na Instagramie.

 

 

 

