Para spotykała się od trzech miesięcy i była języczkiem uwagi nie tylko fanów, ale i mediów. 25-letnia piosenkarka często gościła na meczach Barcelony, a ostatnio internet obiegły nawet materiały wideo, na który Nicole wraz z Yamalem rozmawiają z trenerem "Blaugrany" Hansim Flickiem.

To jednak jedna strona medalu. Od pewnego czasu mówiło się o kryzysie w ich związku. W mediach pojawiły się plotki o zdradzie, jakiej miał dopuścić się Yamal. Chodziło o rzekomą podróż do Mediolanu po porażce Barcelony z Realem Madryt w El Clasico. Piłkarz kategorycznie temu zaprzeczył. Temat jednak żył swoim życiem.

W sobotę 1 listopada pojawiła się kolejna informacja. Tym razem miała być autoryzowana przez samego Yamala, który miał poinformować dziennikarza Javiera de Hoyosa o swojej decyzji.

- Nie jesteśmy razem. Nie jest to spowodowane żadną zdradą. Po prostu się rozstaliśmy i tyle. Wszystko, co wychodzi na jaw, nie ma nic wspólnego z naszym związkiem - powiedział Yamal de Hoyosowi.

Dziennikarz przedstawił to oświadczenie w programie "D Corazon".



Yamal i Nicole usunęli wspólne zdjęcia na swoich profilach na Instagramie.