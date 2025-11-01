Legenda piłkarskiej reprezentacji bez klubu! Oficjalny komunikat

Były piłkarz reprezentacji Francji Patrick Vieira nie jest już trenerem Genoi. Poinformował o tym klub, który zajmuje ostatnie, 20. miejsce we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej.

Dwóch piłkarzy w czerwonych kamizelkach treningowych na boisku
fot. PAP
Patrick Vieira nie jest już trenerem Genoi

"Genoa ogłasza, że Patrick Vieira nie będzie już trenerem pierwszego zespołu" – poinformował klub w wydanym w sobotę rano komunikacie. Nie podano na razie, kto będzie jego następcą. Tymczasowo drużynę objął Roberto Murgita.

 

49-letni Vieira, mistrz świata z 1998 roku i mistrz Europy z 2000, do Genoi dołączył w marcu ubiegłego roku.

 

W dziewięciu kolejkach Serie A Genoa nie odniosła zwycięstwa. Zdobyła tylko trzy punkty, co jest najgorszym rozpoczęciem sezonu w historii klubu.

PAP
