Legenda piłkarskiej reprezentacji bez klubu! Oficjalny komunikat
Były piłkarz reprezentacji Francji Patrick Vieira nie jest już trenerem Genoi. Poinformował o tym klub, który zajmuje ostatnie, 20. miejsce we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej.
Patrick Vieira nie jest już trenerem Genoi
"Genoa ogłasza, że Patrick Vieira nie będzie już trenerem pierwszego zespołu" – poinformował klub w wydanym w sobotę rano komunikacie. Nie podano na razie, kto będzie jego następcą. Tymczasowo drużynę objął Roberto Murgita.
ZOBACZ TAKŻE: Przełamanie reprezentanta Polski! To może być dla niego arcyważny moment
49-letni Vieira, mistrz świata z 1998 roku i mistrz Europy z 2000, do Genoi dołączył w marcu ubiegłego roku.
W dziewięciu kolejkach Serie A Genoa nie odniosła zwycięstwa. Zdobyła tylko trzy punkty, co jest najgorszym rozpoczęciem sezonu w historii klubu.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kacper Duda: Do końca sezonu takie będą plany na mecze