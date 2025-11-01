Legia Warszawa górą w hicie kolejki

Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy po trójce Jayvona Gravesa prowadzili 8:2. Dość szybko do remisu doprowadził jednak Elvar Fridriksson. Rzuty Carla Ponsara i Andrzeja Pluty pozwalały później Legii na utrzymywanie przewagi. Shane Hunter wraz z Maksymilianem Wilczkiem ustalili wynik po 10 minutach na 27:23.

Drugą kwartę włocławianie rozpoczęli od serii 0:5 - dzięki trafieniom Nijala Pearsona wychodzili na prowadzenie! Spotkanie ciągle był jednak bardzo zacięte. Nieźle prezentował się Andrzej Pluta, a pierwsze punkty w tym sezonie zdobywał też Race Thompson. W ostatniej akcji pierwszej połowy do kolejnego remisu - po 46 - doprowadził AJ Slaughter.

Po przerwie obie ekipy nie były już tak skuteczne i grały zdecydowanie bardziej nerwowo w ofensywie. Dzięki późniejszej trójce Dawida Słupińskiego to przyjezdni mieli przewagę. Andrzej Pluta i Michał Kolenda podobnymi trafieniami błyskawicznie zmieniali sytuację! Po trafieniu Bena Shungu po 30 minutach było 64:60.

W czwartej kwarcie cały czas na prowadzeniu utrzymywali się zawodnicy trenera Heiko Rannuli. Włocławianie starali się gonić - chociażby po zagraniach Isaiaha Muciusa. Swoje robili jednak Shane Hunter i Carl Ponsar, co znacznie utrudniało rywalom próby nawiązania rywalizacji. Na półtorej minuty przed końcem do wyrównania doprowadził ponownie Mucius. W końcówce kluczowe rzuty wolne trafiali jednak Graves oraz Shungu, a Legia zwyciężyła 80:75.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Carl Ponsar - miał 17 punktów i 4 zbiórki. Eric Lockett zdobył dla gości 14 punktów i 4 zbiórki.

ORLEN Basket Liga - 6. kolejka

Legia Warszawa - Anwil Włocławek 80:75 (27:23, 19:23, 18:14, 16:15)

Legia: Carl Ponsar 17, Andrzej Pluta 11, Michał Kolenda 11, Ben Shungu 11, Shane Hunter 10, Jayvon Graves 9, Race Thompson 8, Maksymilian Wilczek 3, Wojciech Tomaszewski 0;

Anwil: Eric Lockett 14, Isaiah Mucius 11, A.J. Slaughter 11, Elvar Fridriksson 10, Dawid Słupiński 9, Mate Vucic 7, Nijal Pearson 7, Michał Michalak 4, Michał Kołodziej 2, Justas Furmanavicius 0.

