To wyjątkowy weekend, dla fanów sportów motocyklowych, w którym mogą zostać rozstrzygnięte losy tytułów w kilku kategoriach. Polscy kibice z kolei z niecierpliwością czekają zwłaszcza na występ Milana Pawelca.

Zawodnik zespołu AGR Team, debiutujący w tym sezonie w klasie Moto2, wciąż liczy się w walce o mistrzostwo kontynentu. Po sześciu rundach 18-latek zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i traci zaledwie 13 punktów do lidera, przy 75 oczkach wciąż możliwych do zdobycia. Polak ma na koncie trzy finisze na podium, w tym jedno zwycięstwo oraz pole position.

Zmagania na barcelońskim torze zapowiadają się niezwykle emocjonująco - o mistrzowski tytuł w Moto2 rywalizuje aż dziewięciu zawodników, a losy mogą rozstrzygnąć się już w drugim niedzielnym wyścigu. W pozostałych klasach także nie zabraknie dramaturgii - w JuniorGP lider tabeli może zapewnić sobie tytuł już w pierwszym starcie.

Transmisja w Polsacie Sport Premium 2, w serwisie Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.

