Nie żyje legenda Arsenalu. Rozegrał 237 spotkań w barwach londyńskiego klubu

Willie Young swoją przygodę z profesjonalnym futbolem rozpoczął w jednym z największych klubów swojej ojczyzny - Szkocji - czyli w Aberdeen FC. Później przeniósł się do Tottenhamu, jednak większość kibiców zapamięta go z jego występów w Arsenalu, w którego barwach rozegrał w sumie 237 spotkań, zapracowując tym samym na miano legendy. Z zespołem "Kanonierów" sięgnął po Puchar Anglii w 1979 roku.

Później obrońca występował jeszcze w takich zespołach jak: Nottingham Forest, Norwich czy Brighton. Jego ostatnim klubem było Darlington. Karierę zakończył w 1985 roku.

"Później osiedlił się w okolicach Nottingham z żoną Lyndą, zakładając rodzinę i przez wiele lat prowadząc pub, gdzie jego wrodzona serdeczność zjednała mu sympatię miejscowych, którzy godzinami rozmawiali o piłce nożnej. Willie, wielki miłośnik zwierząt, prowadził później w regionie hodowlę kotów. Składamy najszczersze kondolencje Lyndzie, rodzinie Young i ich licznym przyjaciołom" - napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie Arsenalu.

AA, Polsat Sport