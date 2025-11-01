Niespodzianka w "polskim meczu"! Grali Buksa, Piotrowski i Zalewski

Jedyną bramkę uzyskał Nicolo Zaniolo (40.). Buksa grał do 86. minuty, Piotrowski wszedł na boisko w 69., a Zalewski opuścił je w 77.

Atalanta to jedyny zespół Serie A, który w dziewięciu pierwszych spotkaniach nie doznał porażki; tyle że siedem z nich zremisował. Z 13 punktami jest dopiero 11. w tabeli. Wyprzedził go jego sobotni rywal, prowadzony przez byłego szkoleniowca Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kostę Runjaica, powiększając dorobek do 15 pkt.

W tabeli prowadzi Napoli - 21 pkt, tyle samo co druga AS Roma Jana Ziółkowskiego.

Lider o godzinie 18 podejmie świetnie spisujące się ostatnio Como, które z 16 punktami zajmuje szóste miejsce. Rzymianie w niedzielnym hicie kolejki zmierzą się na wyjeździe z AC Milan - 18 pkt.

Udinese - Atalanta 1:0 (1:0)

Bramka: Zaniolo 40

Udinese: Okoye - Bertola (Palma 76), Kabasele, Solet - Zanoli (Ehizibue 76), Ekkelenkamp (Piotrowski 69), Karlstrom, Atta, Kamara - Buksa (Zarraga 86), Zaniolo (Bayo 69)

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou (Brescianini 85), Hien, Djimsiti - Zappacosta, Ederson, Pasalić, Zalewski (Bellanova 77) - Samardzić (De Ketelaere 77), Sulemana (Lookman 59) - Scamacca (Krstović 59)

Żółte kartki: Kamara - Krstović, De Ketelaere, Ederson

BS, PAP