Nokautujące uderzenie w hicie PlusLigi. "Światło mi zgasło na parę sekund"

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa pewnie wygrał na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem 3:0. W hitowym starciu nie brakowało walki, a jedna sytuacja mogła zaniepokoić kibiców. Łukasz Kaczmarek upadł na boisko po mocnym uderzeniu piłki po ataku Linusa Webera. – Światło mi zgasło na parę sekund – przyznał po spotkaniu zawodnik jastrzębian.

Siatkarz w skoku wykonuje atak nad siatką podczas meczu, a przeciwnik próbuje go zablokować. Na drugim planie widoczni są inni gracze i publiczność na trybunach.
fot. Polsat Sport
Łukasz Kaczmarek ucierpiał w jednej z akcji meczu JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa.

Sytuacja miała miejsce w drugim secie. Przy stanie 12:13 Linus Weber zaatakował po skosie, a piłka przypadkowo uderzyła Łukasza Kaczmarka w twarz. Siatkarz jastrzębian był przez chwilę oszołomiony, ale błyskawicznie wrócił do gry.

 

Zobacz także: Polski klub siatkarski czeka na swoją gwiazdę. "Dochodzę do siebie"

 

– Światło mi zgasło na parę sekund. Trzeba przyznać, że Weber dysponuje niesamowitą siłą, co było też widać na przestrzeni całego dzisiejszego spotkania – przyznał po meczu Kaczmarek.

 

Sytuacja w materiale wideo:

 

Zobacz także

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JSW JASTRZĘBSKI WĘGIELLINUS WEBERŁUKASZ KACZMAREKPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Energa Trefl Gdańsk
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 