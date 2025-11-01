Nokautujące uderzenie w hicie PlusLigi. "Światło mi zgasło na parę sekund"
PGE Projekt Warszawa pewnie wygrał na wyjeździe z JSW Jastrzębskim Węglem 3:0. W hitowym starciu nie brakowało walki, a jedna sytuacja mogła zaniepokoić kibiców. Łukasz Kaczmarek upadł na boisko po mocnym uderzeniu piłki po ataku Linusa Webera. – Światło mi zgasło na parę sekund – przyznał po spotkaniu zawodnik jastrzębian.
Łukasz Kaczmarek znokautowany! Groźnie wyglądająca sytuacja w hicie PlusLigi
Łukasz Kaczmarek: Światło mi zgasło na parę sekund
JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu
Sytuacja miała miejsce w drugim secie. Przy stanie 12:13 Linus Weber zaatakował po skosie, a piłka przypadkowo uderzyła Łukasza Kaczmarka w twarz. Siatkarz jastrzębian był przez chwilę oszołomiony, ale błyskawicznie wrócił do gry.
Zobacz także: Polski klub siatkarski czeka na swoją gwiazdę. "Dochodzę do siebie"
– Światło mi zgasło na parę sekund. Trzeba przyznać, że Weber dysponuje niesamowitą siłą, co było też widać na przestrzeni całego dzisiejszego spotkania – przyznał po meczu Kaczmarek.
Sytuacja w materiale wideo:
Przejdź na Polsatsport.pl