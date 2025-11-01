Nokautujące uderzenie w hicie PlusLigi. "Światło mi zgasło na parę sekund"

Sytuacja miała miejsce w drugim secie. Przy stanie 12:13 Linus Weber zaatakował po skosie, a piłka przypadkowo uderzyła Łukasza Kaczmarka w twarz. Siatkarz jastrzębian był przez chwilę oszołomiony, ale błyskawicznie wrócił do gry.

– Światło mi zgasło na parę sekund. Trzeba przyznać, że Weber dysponuje niesamowitą siłą, co było też widać na przestrzeni całego dzisiejszego spotkania – przyznał po meczu Kaczmarek.

Sytuacja w materiale wideo:

RM, Polsat Sport