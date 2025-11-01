Oktagon MMA 86 w Polsce! Kiedy gala? Gdzie? Kto walczy?

Oktagon MMA szturmem podbija Europę. Czesko-słowacka organizacja w ostatnich latach konsekwentnie rozwija swoją markę, stając się jedną z najdynamiczniej rosnących federacji MMA na Starym Kontynencie. Po udanych galach w Niemczech, Polska ma być kolejnym przystankiem na drodze do międzynarodowej ekspansji.

Na szczegóły dotyczące pełnej karty walk kibice będą musieli jeszcze chwilę poczekać, jednak organizatorzy uchylili rąbka tajemnicy i ogłosili pierwszego uczestnika gali Oktagon 86 - Michała Materlę.

ZOBACZ TAKŻE: Debiut za pasem, a Polak na drugim końcu świata! Trenuje z czołówką

41-latka nie trzeba nikomu przedstawiać. To żywa legenda polskiego MMA i zawodnik, który w ogromnym stopniu przyczynił się do popularyzacji tego sportu w naszym kraju. Fani doskonale pamiętają go z występów pod szyldem KSW, gdzie przez lata toczył niezapomniane boje z czołowymi rywalami. W polskiej organizacji odnosił zwycięstwa m.in. nad Krzysztofem Kułakiem, Rodneyem Wallacem, Kendallem Grove'em, Tomaszem Drwalem, Antonim Chmielewskim czy Damianem Janikowskim. "Cipao" legitymuje się zawodowym rekordem 33 zwycięstw i 11 porażek.

Poznaliśmy również datę i lokalizację wydarzenia. Jak poinformowali przedstawiciele federacji, Oktagon 86 odbędzie się 11 kwietnia 2026 roku w Szczecinie.

Debiut w Polsce to także szansa dla lokalnych zawodników, którzy coraz częściej pojawiają się w strukturach Oktagon MMA. Wśród nich znajdują się m.in. Krzysztof Jotko, Piotr Wawrzyniak, Mateusz Legierski oraz Róża Gumienna.

Oktagon MMA 86 w Polsce. Kiedy gala?

Kiedy gala Oktagon w Polsce? To pytanie z pewnością zadają sobie fani MMA. Gala Oktagon MMA 86 odbędzie się 11 kwietnia 2026 roku.

Oktagon MMA w Polsce. Gdzie gala?

Kolejną ciekawą rzeczą jest to, gdzie odbędzie się gala Oktagon MMA w Polsce. Jak się okazało, lokalizacja pierwszej gali Oktagon w naszym kraju to Szczecin.

Oktagon MMA w Polsce. Karta walk. Kto walczy?

Jeśli chodzi o to, jak wygląda karta walk Oktagon MMA 86 w Polsce, na więcej konkretów musimy jeszcze poczekać. Na ten moment jedynym potwierdzonym uczestnikiem wydarzenia jest Michał Materla. Pojedynek Materli ma odbyć się na zasadach bokserskich.