Oni odeszli w ostatnich miesiącach. Wspominamy ludzi polskiego i światowego sportu
Przypominamy ludzi polskiego i światowego sportu, którzy zmarli w ciągu ostatnich miesięcy. Odeszli m.in. Lucjan Brychczy, Jan Furtok, Michał Dąbrowski, Zbigniew Krzyżanowski, Denis Law, Leo Beenhakker, Diogo Jota czy George Foreman.
LISTOPAD 2024
4.11. W wieku 71 lat zmarł były trener siatkówki Zbigniew Krzyżanowski. Kadrę seniorek prowadził w latach 1999-2003, a juniorek w latach 2007-10. Jako trener klubowy prowadził drużyny młodzieżowe, a potem seniorskie wszystkich klas rozgrywkowych, w tym Nike Węgrów oraz BKS Stal Bielsko-Biała, z którą zdobył mistrzostwo Polski w latach 2003-04 oraz Puchar Polski w 2004.
05.11. W wieku 97 lat zmarł Andrzej Krzesiński - olimpijczyk z Rzymu i wielokrotny mistrz Polski w skoku o tyczce.
- W wieku 49 lat zmarł Maciej Juhnke. To były trener młodzieżowej reprezentacji Polski kajakarek. Był również asystentem seniorskiej reprezentacji.
13.11. W wieku 38 lat zmarł dwukrotny medalista igrzysk paralimpijskich w Paryżu w szermierce na wózkach Michał Dąbrowski. Od 2023 roku walczył z nowotworem przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych. Dzień przed śmiercią został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu paralimpijskiego.
14.11. W wieku 79 lat zmarł trener Jerzy Noszczak, były selekcjoner kobiecej reprezentacji kraju. Od 1998 roku nieprzerwanie pracował w Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
19.11. W wieku 33 lat zmarł Przemysław Górnicki, znany trener personalny, a do tego mistrz i rekordzista świata federacji GPC w trójboju siłowym.
23.11. W wieku 74 lat zmarł były mistrz Polski w kategorii muszej - Leszek Strasburger. Pod jego okiem dojrzewali pięściarsko Maciej Zegan, Andrzej Rżany czy Mariusz Cendrowski.
26.11. W wieku 62 lat zmarł Jan Furtok - legendarny napastnik reprezentacji Polski oraz GKS Katowice. Furtok przez większość swojej kariery był związany z klubem z Katowic. Jako piłkarz występował w nim w latach 1979-1988 oraz 1996-1997. W tym czasie zdobył 122 bramki w 299 spotkaniach. Dzięki temu jest najlepszym strzelcem w historii GKS. Napastnik grał z orłem na piersi w 36 oficjalnych spotkaniach, w których dziesięć razy trafiał do bramki rywali. Brał udział w mistrzostwach świata w 1986 roku.
2.12. W wieku 90 lat zmarł Lucjan Brychczy, były znakomity piłkarz reprezentacji Polski i Legii Warszawa. Słynny „Kici” był legenda stołecznego klubu, związany z nim od 1954 roku, czyli przez więcej niż połowę jego historii. Z Legią po cztery razy wywalczył tytuł mistrza kraju i Puchar Polski. Trzykrotnie był królem strzelców ekstraklasy. W reprezentacji Polski wystąpił 58 razy w oficjalnych meczach i strzelił 18 goli.
- W wieku 65 lat zmarł znany bramkarz piłkarski Helmuth Duckadam, który przeszedł do historii rumuńskiego futbolu przede wszystkim z powodu znakomitej postawy w meczu finałowym Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1986 roku, kiedy to w Sewilli Steaua Bukareszt zremisowała bezbramkowo z Barceloną, a w konkursie rzutów karnych obronił cztery strzały rywali. PEMK był poprzednikiem obecnej Ligi Mistrzów, a Steaua pierwszym klubem z Europy Wschodniej, który wywalczył to trofeum.
6.12. W wieku 90 lat zmarł Leszek Ułasiewicz. Był wybitnym trenerem łyżwiarstwa szybkiego, przez lata wychowywał pokolenia polskich zawodników. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz rozwoju łyżwiarstwa szybkiego.
10.12. W wieku 75 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Wiktor Pysz, były znakomity hokeista ekstraklasy oraz trener reprezentacji Polski, z którą w 2001 roku wywalczył awans do mistrzostw świata Elity.
- W wieku 93 lat zmarł Janusz Jackowski - legendarny trener, który prowadził takie gwiazdy polskiego sportu jak Władysław Kozakiewicz czy Bronisław Malinowski
15.12. W wieku 48 lat zmarł Artur Wójcik - jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców młodzieżowych. W przeszłości prowadził m.in. Malwinę Smarzek.
18.12. W wieku 90 lat zmarł dwukrotny mistrz świata w kolarstwie Rik Van Looy. Belg, nazywany „łowcą klasyków”, w karierze odniósł 161 zwycięstw.
23.12. W wieku 101 lat zmarł były piłkarz Cracovii Mieczysław Kolasa – poinformował krakowski klub. Był ostatnim żyjącym zawodnikiem drużyny, która w 1948 roku wywalczyła tytuł mistrza Polski.
26.12. W wieku 88 lat zmarł Janusz Garlicki, lekarz kadry olimpijskiej i narodowej w piłce nożnej w latach 1970-82. Biało-czerwoni w trakcie współpracy dr Garlickiego z reprezentacją Polski zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich w Monachium (1972) oraz dwukrotnie stanęli na trzecim stopniu podium w mistrzostwach świata w Niemczech (1974) oraz w Hiszpanii (1982).
STYCZEŃ 2025
10.01. W wieku 75 lat po ciężkiej chorobie zmarł Andrzej Kraśnicki, wieloletni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w ostatnim czasie honorowy prezes PKOl, oraz były prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
17.01. W wieku 84 lat zmarł Denis Law - legenda Manchesteru United i reprezentacji Szkocji, zdobywca Złotej Piłki w 1964 roku. Doprowadził "Czerwone Diabły" do tytułów ligi angielskiej w latach 1965 i 1967 oraz Pucharu Europy w 1968 roku - pierwszego dla angielskiego klubu.
27.01. W wieku 78 lat zmarł Maciej Petruczenko, wybitny dziennikarz, wieloletni publicysta i honorowy redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”, specjalizujący się głównie w lekkoatletyce.
LUTY 2025
27.02. W wieku 88 lat zmarł legendarny szachista Borys Spasski, którego pojedynek z Amerykaninem Bobbym Fischerem w 1972 roku przeszedł do historii królewskiej gry i został określany mianem „meczu stulecia”.
MARZEC 2025
9.03. W wieku 82 lat zmarł słynny gimnastyk Akinori Nakayama, zdobywca 10 medali olimpijskich, w tym sześciu złotych. Technika kołysania się i balansowania w ćwiczeniach na kółkach, którą stosował Japończyk, została nazwana „Nakayama” i do dziś jest używana na największych zawodach.
19.03. W wieku 43 lat zmarł Andrija Delibasic - były reprezentant Czarnogóry. W trakcie kariery grał w takich klubach jak Hercules, Mallorca, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Benfica, Braga czy Partizan Belgrad.
21.03. W wieku 76 lat zmarł słynny pięściarz George Foreman, złoty medalista olimpijski, zawodowy mistrz świata wszechwag w latach 1973-74 oraz 1994-95, a później pastor, biznesmen i społecznik.
25.03. W wieku 99 lat zmarł Eugeniusz Lewacki. Były hokeista uczestniczył w dwóch igrzyskach olimpijskich, a także mistrzostwach świata. Wybitny napastnik był najstarszym żyjącym polskim olimpijczykiem.
27.03. W wieku 83 lat zmarł były reprezentant Polski oraz legenda Legii Warszawa - Antoni Trzaskowski. W barwach Legii rozegrał aż 296 spotkań i był członkiem pamiętnej drużyny, która w 1970 roku dotarła do półfinału Pucharu Europy.
29.03. W wieku 89 lat zmarł Kazimierz Dąbrowski. Wybitny polski hokeista na trawie i najstarszy olimpijczyk z Gniezna. Siedmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski w barwach Sparty Gniezno.
KWIECIEŃ 2025
10.04. W wieku 82 lat zmarł znany holenderski trener piłkarski Leo Beenhakker, w latach 2006-09 selekcjoner reprezentacji Polski. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii awansowali do mistrzostw Europy w 2008 roku. Był pierwszym pełnoetatowym zagranicznym szkoleniowcem polskiej drużyny narodowej. W bogatej karierze prowadził też m.in. reprezentacją Holandii, Ajax Amsterdam czy Realem Madryt.
27.04. W wieku 84 lat zmarł Jair da Costa. Legendarny piłkarz w latach 60 XX w. był jednym ze współtwórców wielkiego Interu Mediolan. W barwach tego zespołu dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, cztery razy mistrzostwo Włoch i sięgnął po dwa Puchary Interkontynentalne. Jest mistrzem świata z 1962 roku.
MAJ 2025
12.05. W wieku 57 lat zmarł Jacek Gaworski. Medalista igrzysk paralimpijskich w szermierce odszedł po wyczerpującej walce z chorobą.Największym sukcesem w sportowej karierze Gaworskiego było wicemistrzostwo olimpijskie w szermierce, wywalczone w drużynie podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro (2016).
16.05. W wieku 68 lat zmarł Emmanuel Kunde, legenda futbolu kameruńskiego. Z reprezentacją Kamerunu dwukrotnie wywalczył Puchar Narodów Afryki, w 1984 i 1988 roku. W latach 1979-92 rozegrał w narodowych barwach 127 mecze, zdobywając 15 bramek.
22.05. W wieku 46 lat zmarł Mirosław Formela - czołowy polski średniodystansowiec pierwszej dekady XXI wieku. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Lekkiej Atletyki. Zawodnik specjalizował się w biegach na 800 i 1500 metrów, zdobył siedem tytułów mistrza Polski i reprezentował kraj na arenie międzynarodowej.
29.05. W wieku 52 lat zmarł Paweł Pracownik - trójboista siłowy, mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy i multimedalista mistrzostw Polski w wyciskaniu leżąc
CZERWIEC 2025
15.06. W wieku 76 lat zmarła wybitna alpinistka Krystyna Palmowska. Zginęła w wyniku upadku w słowackich Tatrach w rejonie Doliny Piarżystej pod Koprowym Szczytem Zdobywczyni dwóch ośmiotysięczników budowała kondycję przed planowanym wylotem do Pakistanu, by wziąć udział w rocznicowym filmie dokumentującym sukcesy polskich alpinistek w górach najwyższych.
20.06. W wieku 69 lat zmarł Mieczysław Młynarski, olimpijczyk, wieloletni reprezentant kraju, znakomity strzelec, legenda Górnika Wałbrzych, jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej koszykówki. Do historii przeszedł 10 grudnia 1982 roku, kiedy w meczu Górnika z Pogonią Szczecin uzyskał aż 90 punktów, trafiając 35 z 48 rzutów z gry (nie było jeszcze rzutów za trzy punkty) i 20 z 22 rzutów wolnych.
23.06. W wieku 88 lat zmarł utytułowany trener szermierki, mający tytuł fechmistrza Adam Medyński. W ostatnich latach był związany z klubem Szpada Wrocław, którego był założycielem.
LIPIEC 2025
3.07. W wieku 28 lat w wypadku samochodowym zginęli Diogo Jota, piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Portugalii oraz jego brat Andre Silva - były gracz m.in. FC Porto, Pacos Ferreira, Famalicao czy Boavisty.
17.07. W wieku 56 lat zmarł Felix Baumgartner, znany austriacki spadochroniarz. W swoim dorobku ma także wiele innych rekordów świata, związanymi ze skokami ze spadochronem czy z wysokości.
23.07. W wieku 96 lat zmarła Zofia Kowalczyk - polska olimpijka z Helsinek z 1952 roku w gimnastyce sportowej. Była mistrzynią Polski na równoważni w 1949 roku, finalistką mistrzostw świata w 1950 roku w Bazylei w wieloboju drużynowym.
29.07. W wieku 68 lat po długiej i ciężkiej chorobie w Krakowie zmarł legendarny karateka i trener sztuk walki Józef Pietras. W stylu kyokushin posiadał zaawansowany stopień 6 Dan. Podstaw samoobrony uczył m.in. siostry Agnieszką i Urszulę Radwańską, gdy te były u progu wielkiej kariery tenisowej. Szkolił także nasze jednostki specjalne.
30.07. W wieku 31 lat zmarła Laura Dahlmeier. Biathlonistka została uderzona obrywem skalnym podczas wspinaczki w górskim łańcuchu Karakorum na szczycie Laila w Pakistanie dwa wcześniej i nie przeżyła tego wypadku. Niemka ma w dorobku trzy medale olimpijskie - dwa złote i brązowy - oraz 15 krążków mistrzostw świata, w tym siedem złotych.
SIERPIEŃ 2025
05.08. W wieku 53 lat zmarł Jorge Costa. Legendarny piłkarz FC Porto był kapitanem drużyny, która wygrała Ligę Mistrzów oraz Puchar UEFA. Po zakończeniu kariery Costa był trenerem. Pracował m.in. w takich zespołach jak Braga, Cluj czy też AEL Limassol. W 2024 roku został dyrektorem sportowym FC Porto.
06.08. W wieku 67 lat zmarł Frank Mill, były napastnik między innymi Borussii Moenchengladbach i Borussii Dortmund, piłkarski mistrz świata z 1990 roku. Przyczyną śmierci były poważne powikłania po przebytym w maju zawale serca.
WRZESIEŃ 2025
14.09. W wieku 46 lat zmarł były mistrz świata w boksie Brytyjczyk Ricky Hatton. Znany przez całą swoją karierę jako „Hitman” był jednym z najsłynniejszych brytyjskich pięściarzy, który zdobył tytuły mistrza świata zarówno w kategorii półśredniej, jak i lekkopółśredniej.
21.09. W wieku 47 lat zmarł Matt Beard. Anglik w trakcie kariery prowadził m.in. żeńskie drużyny Chelsea oraz Liverpoolu. Największe sukcesy święcił z żeńską ekipą "The Reds", która za jego panowania dwukrotnie wygrała tamtejszą Super League.
26.09. W wieku 62 lat zmarła Dorota Tlałka-Mogore, wybitna narciarka alpejska, trenerka i olimpijka, jedna z najsłynniejszych postaci polskiego i francuskiego narciarstwa lat 80.
30.09. W wieku 81 lat zmarł Horst Queck, były niemiecki skoczek narciarski, nie żyje. Triumfator Turnieju Czterech Skoczni z sezonu 1969/1970.
PAŹDZIERNIK 2025
05.10. W wieku 82 lat Willie McFaul. Był legendą Newcastle, w którym rozegrał 386 spotkań.
09.10. W wieku 69 lat zmarł legendarny trener Boca Juniors Miguel Angel Russo. Ostatnie lata spędził na walce z chorobą nowotworową. Ma na koncie m.in. podwójną koronę czy też Copa Libertadores.
14.10. W wieku 54 lat zmarła Anna Walczak, była siatkarka Augusto Kalisz. W latach dziewięćdziesiątych dwukrotnie wywalczyła z tym klubem mistrzostwo Polski.
W wieku 53 lat zmarł Rafał Wójcik, reprezentant Polski w biegach z przeszkodami, który w 2000 roku dotarł do półfinału igrzysk olimpijskich w Sydney.