Oni odeszli w ostatnich miesiącach. Wspominamy ludzi polskiego i światowego sportu

Inne

Przypominamy ludzi polskiego i światowego sportu, którzy zmarli w ciągu ostatnich miesięcy. Odeszli m.in. Lucjan Brychczy, Jan Furtok, Michał Dąbrowski, Zbigniew Krzyżanowski, Denis Law, Leo Beenhakker, Diogo Jota czy George Foreman.

Kilka zniczy ustawionych obok siebie na drewnianej powierzchni. Znicze mają szklane korpusy i metalowe nakrętki, a w ich wnętrzu widać płyn.
fot. PAP

LISTOPAD 2024

4.11. W wieku 71 lat zmarł były trener siatkówki Zbigniew Krzyżanowski. Kadrę seniorek prowadził w latach 1999-2003, a juniorek w latach 2007-10. Jako trener klubowy prowadził drużyny młodzieżowe, a potem seniorskie wszystkich klas rozgrywkowych, w tym Nike Węgrów oraz BKS Stal Bielsko-Biała, z którą zdobył mistrzostwo Polski w latach 2003-04 oraz Puchar Polski w 2004.

 

05.11. W wieku 97 lat zmarł Andrzej Krzesiński - olimpijczyk z Rzymu i wielokrotny mistrz Polski w skoku o tyczce.

 

- W wieku 49 lat zmarł Maciej Juhnke. To były trener młodzieżowej reprezentacji Polski kajakarek. Był również asystentem seniorskiej reprezentacji.

13.11. W wieku 38 lat zmarł dwukrotny medalista igrzysk paralimpijskich w Paryżu w szermierce na wózkach Michał Dąbrowski. Od 2023 roku walczył z nowotworem przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych. Dzień przed śmiercią został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu paralimpijskiego.

14.11. W wieku 79 lat zmarł trener Jerzy Noszczak, były selekcjoner kobiecej reprezentacji kraju. Od 1998 roku nieprzerwanie pracował w Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

 

19.11. W wieku 33 lat zmarł Przemysław Górnicki, znany trener personalny, a do tego mistrz i rekordzista świata federacji GPC w trójboju siłowym.

 

23.11. W wieku 74 lat zmarł były mistrz Polski w kategorii muszej - Leszek Strasburger. Pod jego okiem dojrzewali pięściarsko Maciej Zegan, Andrzej Rżany czy Mariusz Cendrowski.

 

26.11. W wieku 62 lat zmarł Jan Furtok - legendarny napastnik reprezentacji Polski oraz GKS Katowice. Furtok przez większość swojej kariery był związany z klubem z Katowic. Jako piłkarz występował w nim w latach 1979-1988 oraz 1996-1997. W tym czasie zdobył 122 bramki w 299 spotkaniach. Dzięki temu jest najlepszym strzelcem w historii GKS. Napastnik grał z orłem na piersi w 36 oficjalnych spotkaniach, w których dziesięć razy trafiał do bramki rywali. Brał udział w mistrzostwach świata w 1986 roku.

2.12. W wieku 90 lat zmarł Lucjan Brychczy, były znakomity piłkarz reprezentacji Polski i Legii Warszawa. Słynny „Kici” był legenda stołecznego klubu, związany z nim od 1954 roku, czyli przez więcej niż połowę jego historii. Z Legią po cztery razy wywalczył tytuł mistrza kraju i Puchar Polski. Trzykrotnie był królem strzelców ekstraklasy. W reprezentacji Polski wystąpił 58 razy w oficjalnych meczach i strzelił 18 goli.

- W wieku 65 lat zmarł znany bramkarz piłkarski Helmuth Duckadam, który przeszedł do historii rumuńskiego futbolu przede wszystkim z powodu znakomitej postawy w meczu finałowym Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1986 roku, kiedy to w Sewilli Steaua Bukareszt zremisowała bezbramkowo z Barceloną, a w konkursie rzutów karnych obronił cztery strzały rywali. PEMK był poprzednikiem obecnej Ligi Mistrzów, a Steaua pierwszym klubem z Europy Wschodniej, który wywalczył to trofeum.

 

6.12. W wieku 90 lat zmarł Leszek Ułasiewicz. Był wybitnym trenerem łyżwiarstwa szybkiego, przez lata wychowywał pokolenia polskich zawodników. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz rozwoju łyżwiarstwa szybkiego.

10.12. W wieku 75 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Wiktor Pysz, były znakomity hokeista ekstraklasy oraz trener reprezentacji Polski, z którą w 2001 roku wywalczył awans do mistrzostw świata Elity.

 

- W wieku 93 lat zmarł Janusz Jackowski - legendarny trener, który prowadził takie gwiazdy polskiego sportu jak Władysław Kozakiewicz czy Bronisław Malinowski

 

15.12. W wieku 48 lat zmarł Artur Wójcik - jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców młodzieżowych. W przeszłości prowadził m.in. Malwinę Smarzek.

18.12. W wieku 90 lat zmarł dwukrotny mistrz świata w kolarstwie Rik Van Looy. Belg, nazywany „łowcą klasyków”, w karierze odniósł 161 zwycięstw.

 

23.12. W wieku 101 lat zmarł były piłkarz Cracovii Mieczysław Kolasa – poinformował krakowski klub. Był ostatnim żyjącym zawodnikiem drużyny, która w 1948 roku wywalczyła tytuł mistrza Polski.

26.12. W wieku 88 lat zmarł Janusz Garlicki, lekarz kadry olimpijskiej i narodowej w piłce nożnej w latach 1970-82. Biało-czerwoni w trakcie współpracy dr Garlickiego z reprezentacją Polski zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich w Monachium (1972) oraz dwukrotnie stanęli na trzecim stopniu podium w mistrzostwach świata w Niemczech (1974) oraz w Hiszpanii (1982).

STYCZEŃ 2025

10.01. W wieku 75 lat po ciężkiej chorobie zmarł Andrzej Kraśnicki, wieloletni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w ostatnim czasie honorowy prezes PKOl, oraz były prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

 

17.01. W wieku 84 lat zmarł Denis Law - legenda Manchesteru United i reprezentacji Szkocji, zdobywca Złotej Piłki w 1964 roku. Doprowadził "Czerwone Diabły" do tytułów ligi angielskiej w latach 1965 i 1967 oraz Pucharu Europy w 1968 roku - pierwszego dla angielskiego klubu.

27.01. W wieku 78 lat zmarł Maciej Petruczenko, wybitny dziennikarz, wieloletni publicysta i honorowy redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”, specjalizujący się głównie w lekkoatletyce.

LUTY 2025

27.02. W wieku 88 lat zmarł legendarny szachista Borys Spasski, którego pojedynek z Amerykaninem Bobbym Fischerem w 1972 roku przeszedł do historii królewskiej gry i został określany mianem „meczu stulecia”.

MARZEC 2025

9.03. W wieku 82 lat zmarł słynny gimnastyk Akinori Nakayama, zdobywca 10 medali olimpijskich, w tym sześciu złotych. Technika kołysania się i balansowania w ćwiczeniach na kółkach, którą stosował Japończyk, została nazwana „Nakayama” i do dziś jest używana na największych zawodach.

 

19.03. W wieku 43 lat zmarł Andrija Delibasic - były reprezentant Czarnogóry. W trakcie kariery grał w takich klubach jak Hercules, Mallorca, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Benfica, Braga czy Partizan Belgrad.

21.03. W wieku 76 lat zmarł słynny pięściarz George Foreman, złoty medalista olimpijski, zawodowy mistrz świata wszechwag w latach 1973-74 oraz 1994-95, a później pastor, biznesmen i społecznik.

 

25.03. W wieku 99 lat zmarł Eugeniusz Lewacki. Były hokeista uczestniczył w dwóch igrzyskach olimpijskich, a także mistrzostwach świata. Wybitny napastnik był najstarszym żyjącym polskim olimpijczykiem.

 

27.03. W wieku 83 lat zmarł były reprezentant Polski oraz legenda Legii Warszawa - Antoni Trzaskowski. W barwach Legii rozegrał aż 296 spotkań i był członkiem pamiętnej drużyny, która w 1970 roku dotarła do półfinału Pucharu Europy.

 

29.03. W wieku 89 lat zmarł Kazimierz Dąbrowski. Wybitny polski hokeista na trawie i najstarszy olimpijczyk z Gniezna. Siedmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski w barwach Sparty Gniezno.

KWIECIEŃ 2025

10.04. W wieku 82 lat zmarł znany holenderski trener piłkarski Leo Beenhakker, w latach 2006-09 selekcjoner reprezentacji Polski. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii awansowali do mistrzostw Europy w 2008 roku. Był pierwszym pełnoetatowym zagranicznym szkoleniowcem polskiej drużyny narodowej. W bogatej karierze prowadził też m.in. reprezentacją Holandii, Ajax Amsterdam czy Realem Madryt.

 

27.04. W wieku 84 lat zmarł Jair da Costa. Legendarny piłkarz w latach 60 XX w. był jednym ze współtwórców wielkiego Interu Mediolan. W barwach tego zespołu dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, cztery razy mistrzostwo Włoch i sięgnął po dwa Puchary Interkontynentalne. Jest mistrzem świata z 1962 roku.

MAJ 2025

 

12.05. W wieku 57 lat zmarł Jacek Gaworski. Medalista igrzysk paralimpijskich w szermierce odszedł po wyczerpującej walce z chorobą.Największym sukcesem w sportowej karierze Gaworskiego było wicemistrzostwo olimpijskie w szermierce, wywalczone w drużynie podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro (2016).

 

16.05. W wieku 68 lat zmarł Emmanuel Kunde, legenda futbolu kameruńskiego. Z reprezentacją Kamerunu dwukrotnie wywalczył Puchar Narodów Afryki, w 1984 i 1988 roku. W latach 1979-92 rozegrał w narodowych barwach 127 mecze, zdobywając 15 bramek.

 

22.05. W wieku 46 lat zmarł Mirosław Formela - czołowy polski średniodystansowiec pierwszej dekady XXI wieku. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Lekkiej Atletyki. Zawodnik specjalizował się w biegach na 800 i 1500 metrów, zdobył siedem tytułów mistrza Polski i reprezentował kraj na arenie międzynarodowej.

 

29.05. W wieku 52 lat zmarł Paweł Pracownik - trójboista siłowy, mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy i multimedalista mistrzostw Polski w wyciskaniu leżąc

CZERWIEC 2025

15.06. W wieku 76 lat zmarła wybitna alpinistka Krystyna Palmowska. Zginęła w wyniku upadku w słowackich Tatrach w rejonie Doliny Piarżystej pod Koprowym Szczytem Zdobywczyni dwóch ośmiotysięczników budowała kondycję przed planowanym wylotem do Pakistanu, by wziąć udział w rocznicowym filmie dokumentującym sukcesy polskich alpinistek w górach najwyższych.

20.06. W wieku 69 lat zmarł Mieczysław Młynarski, olimpijczyk, wieloletni reprezentant kraju, znakomity strzelec, legenda Górnika Wałbrzych, jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej koszykówki. Do historii przeszedł 10 grudnia 1982 roku, kiedy w meczu Górnika z Pogonią Szczecin uzyskał aż 90 punktów, trafiając 35 z 48 rzutów z gry (nie było jeszcze rzutów za trzy punkty) i 20 z 22 rzutów wolnych.

23.06. W wieku 88 lat zmarł utytułowany trener szermierki, mający tytuł fechmistrza Adam Medyński. W ostatnich latach był związany z klubem Szpada Wrocław, którego był założycielem.

LIPIEC 2025

3.07. W wieku 28 lat w wypadku samochodowym zginęli Diogo Jota, piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Portugalii oraz jego brat Andre Silva - były gracz m.in. FC Porto, Pacos Ferreira, Famalicao czy Boavisty.

 

17.07. W wieku 56 lat zmarł Felix Baumgartner, znany austriacki spadochroniarz. W swoim dorobku ma także wiele innych rekordów świata, związanymi ze skokami ze spadochronem czy z wysokości.

 

23.07. W wieku 96 lat zmarła Zofia Kowalczyk - polska olimpijka z Helsinek z 1952 roku w gimnastyce sportowej. Była mistrzynią Polski na równoważni w 1949 roku, finalistką mistrzostw świata w 1950 roku w Bazylei w wieloboju drużynowym.

 

29.07. W wieku 68 lat po długiej i ciężkiej chorobie w Krakowie zmarł legendarny karateka i trener sztuk walki Józef Pietras. W stylu kyokushin posiadał zaawansowany stopień 6 Dan. Podstaw samoobrony uczył m.in. siostry Agnieszką i Urszulę Radwańską, gdy te były u progu wielkiej kariery tenisowej. Szkolił także nasze jednostki specjalne. 

 

30.07. W wieku 31 lat zmarła Laura Dahlmeier. Biathlonistka została uderzona obrywem skalnym podczas wspinaczki w górskim łańcuchu Karakorum na szczycie Laila w Pakistanie dwa wcześniej i nie przeżyła tego wypadku. Niemka ma w dorobku trzy medale olimpijskie - dwa złote i brązowy - oraz 15 krążków mistrzostw świata, w tym siedem złotych.

 

SIERPIEŃ 2025

 

05.08. W wieku 53 lat zmarł Jorge Costa. Legendarny piłkarz FC Porto był kapitanem drużyny, która wygrała Ligę Mistrzów oraz Puchar UEFA. Po zakończeniu kariery Costa był trenerem. Pracował m.in. w takich zespołach jak Braga, Cluj czy też AEL Limassol. W 2024 roku został dyrektorem sportowym FC Porto.

 

06.08. W wieku 67 lat zmarł Frank Mill, były napastnik między innymi Borussii Moenchengladbach i Borussii Dortmund, piłkarski mistrz świata z 1990 roku. Przyczyną śmierci były poważne powikłania po przebytym w maju zawale serca.

WRZESIEŃ 2025

14.09. W wieku 46 lat zmarł były mistrz świata w boksie Brytyjczyk Ricky Hatton. Znany przez całą swoją karierę jako „Hitman” był jednym z najsłynniejszych brytyjskich pięściarzy, który zdobył tytuły mistrza świata zarówno w kategorii półśredniej, jak i lekkopółśredniej.

 

21.09. W wieku 47 lat zmarł Matt Beard. Anglik w trakcie kariery prowadził m.in. żeńskie drużyny Chelsea oraz Liverpoolu. Największe sukcesy święcił z żeńską ekipą "The Reds", która za jego panowania dwukrotnie wygrała tamtejszą Super League.

26.09. W wieku 62 lat zmarła Dorota Tlałka-Mogore, wybitna narciarka alpejska, trenerka i olimpijka, jedna z najsłynniejszych postaci polskiego i francuskiego narciarstwa lat 80.

 

30.09. W wieku 81 lat zmarł Horst Queck, były niemiecki skoczek narciarski, nie żyje. Triumfator Turnieju Czterech Skoczni z sezonu 1969/1970.

 

PAŹDZIERNIK 2025

 

05.10. W wieku 82 lat Willie McFaul. Był legendą Newcastle, w którym rozegrał 386 spotkań.

 

09.10. W wieku 69 lat zmarł legendarny trener Boca Juniors Miguel Angel Russo. Ostatnie lata spędził na walce z chorobą nowotworową. Ma na koncie m.in. podwójną koronę czy też Copa Libertadores.

 

14.10. W wieku 54 lat zmarła Anna Walczak, była siatkarka Augusto Kalisz. W latach dziewięćdziesiątych dwukrotnie wywalczyła z tym klubem mistrzostwo Polski.

 

30.10. W wieku 53 lat zmarł Rafał Wójcik, reprezentant Polski w biegach z przeszkodami, który w 2000 roku dotarł do półfinału igrzysk olimpijskich w Sydney.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kosmita! Armand Duplantis znów pobił własny rekord świata w skoku o tyczce
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 