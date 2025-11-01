Padła konkretna data! To wtedy Barcelona wróci na Camp Nou. Tyle kosztuje wstęp

Mowa o 7 listopada, kiedy zaplanowano pierwszy trening zespołu na zmodernizowanym, legendarnym obiekcie. Stadion nie będzie jeszcze mógł być w pełni otwarty, ponieważ nadal nie ukończono wszystkich prac remontowych. Docelowo na trybunach będzie mogło zasiąść aż 105 tysięcy fanów! Przy najbliższej okazji pojawi się na nich niespełna 30 tysięcy sympatyków.

Klub zachęcił do przyjścia na stadion, aby obejrzeć trening podopiecznych Hansiego Flicka. Można spodziewać się sporego zainteresowania nie tylko z powodu chęci zobaczenia piłkarzy, ale i odświeżonego obiektu. Tym bardziej, że cena za wejście to raptem pięć euro. Dochód ze sprzedaży wejściówek zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

ZOBACZ TAKŻE: Iordanescu zaprzecza! Nie został zwolniony z Legii?

Jeszcze w tym samym miesiącu FC Barcelona ma rozegrać pierwszy mecz na Camp Nou. Tutaj nie podano konkretnej daty, ale spekuluje się o 29 listopada i konfrontacji z Alaves. Wówczas istnieje szansa, że do tego czasu klub uzyska pozwolenie na wpuszczenie co najmniej 47 tysięcy kibiców.

To jednak nie jest koniec dobrych wiadomości. Jak donosi bowiem kataloński "Sport", klub stara się o organizację finału Ligi Mistrzów w 2028 lub 2029 roku. Do tego czasu obiekt zostanie w pełni odnowiony i stanie się jednym z najnowocześniejszych w Europie. Camp Nou było gospodarzem decydującego starcia o triumf w Champions League w 1999 roku. Wówczas doszło do pamiętnego starcia Manchesteru United z Bayernem Monachium, wygranego rzutem na taśmę przez "Czerwone Diabły" 2:1.

Polsat Sport