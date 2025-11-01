Asseco Resovia to jeden z pięciu zespołów, które w obecnym sezonie PlusLigi mogą pochwalić się kompletem zwycięstw. Podopieczni Massimo Bottiego rozpoczęli rozgrywki od wygranych nad Ślepskiem Malow Suwałki (3:1) oraz Energą Treflem Gdańsk (3:2). Choć rzeszowianie pozostają niepokonani, zajmują dopiero piątą lokatę w tabeli, ponieważ w starciu z gdańszczanami stracili jeden punkt, a w meczu z ekipą z Suwałk oddali rywalom jednego seta.

Ich najbliższym przeciwnikiem będzie drużyna Cuprum Stilonu Gorzów, plasująca się na dwunastym miejscu w tabeli. Zespół z województwa Lubuskiego ma za sobą trudny początek sezonu - na inaugurację uległ beniaminkowi, InPost ChKS-owi Chełm, po tie-breaku (2:3), a w drugiej kolejce wyraźnie przegrał z siatkarzami PGE GiEK Skry Bełchatów (0:3).

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi ekipami zakończyło się zwycięstwem Resovii, która w 25. kolejce poprzednich rozgrywek pokonała gorzowian 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport