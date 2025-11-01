Polscy piłkarze przed meczami Ligi Europy 

Po rozegraniu trzech z ośmiu kolejek Ligi Europy w gronie 36 uczestników tych rozgrywek jedynie zespoły FC Midtjylland, SC Braga i Olympique Lyon nie straciły jeszcze punktów. Z „polskich” klubów, które występują w tych rozgrywkach najwyżej, bo na 10. miejscu, sklasyfikowana jest Aston Villa, której piłkarzem jest Matty Cash. Poniżej raport Polaków grających w tym sezonie w fazie zasadniczej Ligi Europy.



10. Aston Villa (6 pkt.) – Matty Cash:



LE: Bologna (1:0/dom), Feyenoord (2:0/wyjazd), Go Ahead Eegales (1:2/wyjazd). W najbliższej kolejce Ligi Europy zespół Aston Villi zagra u siebie z Maccabi Tel Awiw (32. miejsce; 1 pkt.).



Trwa świetna seria Aston Villi, która w lidze angielskiej nie przegrała od sześciu meczów, wygrywając cztery ostatnie spotkania. W niedzielę Aston Villa pokonała u siebie Manchester City 1:0, a zwycięskiego gola w 19. minucie strzelił Matty Cash. Dla 28-letniego obrońcy było to drugie trafienie w tym sezonie. Reprezentant Polski, który niedawno przedłużył kontrakt z Aston Villą do 2029 roku, został nominowany do nagrody „Piłkarza Miesiąca” w rozgrywkach Premier League. Klub Polaka ma na swoim koncie 15 punktów i aktualnie zajmuje 8. miejsce w tabeli. W najbliższej kolejce Aston Villa w sobotę wieczorem zmierzy się na wyjeździe z Liverpoolem.



14. Fenerbahce (6 pkt.) – Sebastian Szymański:



LE: Dinamo Zagrzeb (1:3/wyjazd), Nicea (2:1/dom), VFB Stuttgart (1:0/dom). W następnej kolejce Fenerbahce zagra na wyjeździe z Viktorią Pilzno.



Zespół Fenerbahce aktualnie plasuje się na trzeciej pozycji w lidze tureckiej ze stratą jednego punktu do Trabzonsporu i sześciu oczek do prowadzącego Galatasaray. W tym sezonie „Galata” (9 zwycięstw i 1 remis) i Fenerbahce (6 wygranych i 4 remisy) nie przegrała jeszcze żadnego meczu w rozgrywkach Superligi. W poniedziałek Fenerbahce wygrało na wyjeździe z Gazisehirem 4:0 (Sebastian Szymański pojawił się na boisku w 61. minucie przy stanie 2:0).

Niestety, w ostatnim czasie reprezentant Polski nie ma najlepszych notowań w Turcji (17 meczów, 2 gole i 2 asysty). Latem miał kilka ofert, w tym najpoważniejszą, którą przedstawił Olympique Lyon, ale transfer zablokował Jose Mourinho. Portugalczyka nie ma już w Stambule, a jego następca Domenico Tedesco nie stawia na Polaka. W pięciu ostatnich meczach ligach tylko raz pojawił się podstawowym składzie (45 minut bezbramkowo zremisowanym meczu na wyjeździe z Samsunsporem), a w drugim i trzecim meczu Ligi Europy z Niceą i VFB Stuttgart wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Niedawno Szymański zmienił swojego agenta i po stracie miejsca w podstawowej jedenastce Fenerbahce, coraz bardziej prawdopodobna wydaje się zmiana klubu w zimowym okienku transferowym. Zainteresowani pozyskaniem Polaka jest choćby Olympique Lyon, Borussia Dortmund czy PSV Eindhoven. Na razie Szymański przygotowuje się do niedzielnego niezwykle prestiżowego derbowego starcia na wyjeździe z Besiktasem oraz do czwartkowego meczu Ligi Europy z Viktorią Pilzno na wyjeździe.



15. FC Porto (6 pkt.) – Jan Bednarek, Jakub Kiwior:



LE: RB Salzburg (1:0/wyjazd), Crvena Zvezda Belgrad (2:1/dom), Nottingham Forrest (0:2/wyjazd). W najbliższej kolejce FC Porto zmierzy się na wyjeździe z FC Utrecht (przedostatnie 35. miejsce; 0 pkt.).



W lidze portugalskiej po rozegraniu dziewięciu kolejek „Smoki” są liderem z dorobkiem 25 punktów (osiem zwycięstw i bezbramkowy remis w przedostatniej kolejce na Estadio da Luz z Benfiką). W poniedziałek, w meczu kończącym rywalizację w 9. kolejce, FC Porto wygrało na wyjeździe z Moreirense 2:1. Gospodarze prowadzili po bramce zdobytej przez Alana (18 min.). Wyrównał w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Samu Aghehowa, a wygraną „Smokom” zapewnił w 88. minucie strzałem głową Deniz Gül, a asystę przy zwycięskiej bramce zaliczył Jakub Kiwior.

Kiwior i Bednarek rozegrali całe spotkanie. W poprzedniej kolejce Ligi Europy zespół Polaków przegrał pierwszy mecz w tych rozgrywkach z Nottingham Forrest 0:2 na wyjeździe. Gospodarze pierwszą bramkę zdobyli po rzucie karnym podyktowanym po zagraniu ręką przez Bednarka, który strzelił też gola, ale po analizie VAR nie został mu ostatecznie zaliczony. W niedzielę wieczorem na Estadio do Dragao zespół FC Porto zagra z Bragą, a w czwartek zmierzy się na wyjeździe z FC Utrecht.



18. FC Bologna (4 pkt.) – Łukasz Skorupski:



LE: Aston Villa (0:1/wyjazd), FC Freiburg (1:1/dom), FCSB (2:1/wyjazd). W najbliższej kolejce Bolonia zagra u siebie z SK Brann.



Łukasz Skorupski, który rozgrywa swój ósmy sezon w Bolonii, od początku sezonu jest podstawowym bramkarzem swojego klubu (nie zagrał jedynie w meczu ligowym przeciwko Cagliari). Jego zespół nie przegrał w lidze od połowy września, notując w tym czasie trzy zwycięstwa i tyle samo remisów, a w tabeli Serie A plasuje się na 6. miejscu ze stratą sześciu punktów do prowadzących zespołów Napoli i Romy.

Nasz bramkarz wystąpił we wszystkich trzech meczach Ligi Europy i w każdym z nich przepuścił po jednej bramce. W ostatnim spotkaniu jego zespół odniósł pierwsze zwycięstwo, pokonując na wyjeździe 2:1 rumuński FCSB. Skorupski w ostatnim meczu ligowym zachował czyste konto, a jego Bolonia bezbramkowo zremisowała na własnym stadionie z Torino. W niedzielę czeka ich wyjazdowe starcie z Parmą, a w czwartek podejmą u siebie norweski SK Brann, który po trzech rozegranych meczach Ligi Europy, z dorobkiem sześciu punktów zajmuje wysokie ósme miejsce.



20. PAOK Saloniki (4 pkt.) – Tomasz Kędziora:



LE: Maccabi Tel Awiw (0:0/dom), Celta Vigo (1:3/wyjazd), Lille (4:3/wyjazd). Następny mecz PAOK zagra w czwartek u siebie z Young Boys Berno.



Ostatnie dni, a także tygodnie, były prawdziwym rollercoasterem dla Tomasz Kędziory. 31-letni obrońca wrócił do kadry, gdy selekcjonerem drużyny narodowej został Jan Urban. We wrześniu zagrał w końcówce eliminacyjnego meczu z Holandią (1:1 na wyjeździe), a w październiku zagrał 90 minut w towarzyskim meczu wygranym 1:0 z Nową Zelandią. W klubie jest podstawowym obrońcą zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i europejskich pucharach, grając na środku obrony, odkąd kilka lat temu przeniósł go z prawej obrony trener Rizvan Lucescu.

W ostatniej kolejce Ligi Europy zespół z Salonik po dramatycznym meczu pokonał na wyjeździe francuski OSC Lille 4:3, prowadząc do przerwy już 3:0. W 39. min. przy stanie 2:0 w polu karnym PAOK-u doszło do starcia Kędziory z Matiasem Fernadezem-Pardo, ale po analizie VAR arbiter nie dopatrzył się faulu Polaka. W doliczonym czasie gry, po zderzeniu z rywalem, Kędziora kończył mecz z rozciętą głową i opatrunkiem na głowie. Chwilę później gospodarze strzelili gola na 4:4, ale po kolejnej analizie VAR bramka nie została uznana.

Ostatecznie nasz obrońca meczu nie dokończył, bo w ostatniej minucie doliczonego czasu gry otrzymał drugą żółtą kartkę i udał się do szatni. Wynik meczu nie uległ już zmianie i Grecy wygrali to spotkanie 4:3. Po meczu okazało się, że nasz obrońca miał lekki wstrząs mózgu, a na rozciętą z tyłu głowę trzeba było założyć trzy szwy. Z tego powodu Kędziora nie zagrał w ostatnim meczu ligowym, w którym PAOK pokonał u siebie Volos 3:0. W lidze greckiej zespół z Salonik jest liderem (w ośmiu meczach sześć zwycięstw i dwa remisy), o jeden punkt wyprzedza Olympiakos i o cztery - zespół AEK-u Ateny. W środku tygodnia w drugim meczu fazy grupowej Pucharu Grecji zespół PAOK-u pokonał u siebie Larissę 4:1. Kędziora, który odczuwał jeszcze skutki tego starcia z OSC Lille, znalazł się na ławce rezerwowych. W niedzielę PAOK zagra na wyjeździe z Panserraikosem, a w czwartek zagra u siebie, bez pauzującego za kartki Kędziory, z Young Boys Berno.



22. Panathinaikos Ateny (3. pkt.) – Bartłomiej Drągowski, Karol Świderski:



LE: Young Boys Berno (4:1/wyjazd), Go Ahead Eaghles (1:2/dom), Feyenoord (1:3/wyjazd). W czwartek Panathinaikos gra na wyjeździe z Malmo FF.



W Grecji huśtawkę nastrojów miał grający w PAOK-u Tomasz Kędziora, nie inaczej jest u naszych piłkarzy grających w Panathinaikosie Ateny. Wprawdzie to dopiero początek sezonu, to jednak Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski zdążyli już pracować pod wodzą aż czterech trenerów. Był Portugalczyk Rui Vitoria (który obecnie jest wymieniany w gronie kandydatów na nowego opiekuna Legii Warszawa), następnie ekipę „Zielonych Koniczynek” tymczasowo prowadził Dimitrios Koropoulis, którego zastąpił Christos Kontis. W jego przypadku „siódemka” nie okazała się szczęśliwą liczbą, bo właśnie siódmy mecz okazał się jego ostatnim w roli szkoleniowca Panathinaikosu. Stało się to po przegranej na wyjeździe w Lidze Europy z Feyenoordem 1:3. Kontisa zastąpił słynny Rafa Benitez, który zaliczył udany debiut w nowym klubie, bo Panathinaikos pokonał u siebie Asteras 2:0 (pierwszego gola w doliczonym czasie gry pierwszej połowy strzelił z rzutu karnego Karol Świderski). Świderski grał do 66 minuty, a cały mecz zanotował Bartłomiej Drągowski.

W środku tygodnia Panathinaikos pokonał na wyjeździe Atromitos 2:1 w meczu fazy grupowej Pucharu Grecji (Świderski i Drągowski cały mecz spędzili na ławce rezerwowych). Świderski w tym sezonie strzelił dla Panathinaikosu cztery gole w lidze greckiej i zdobył trzy bramki w Lidze Europy. Warto zaznaczyć, że nasz napastnik wpisał się na listę strzelców w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych (strzelił gola w zremisowanym 1:1 meczu z Arisem i w wygranym 2:0 spotkaniu z Asteras). Do tego strzelił po jednym golu w każdym ze spotkań Ligi Europy (z Young Boys Berno, Go Ahead Eagles i Feyenoordem). Powody do zadowolenia może mieć także Drągowski, który wygrał z Albanem Lafontem walkę o miejsce w bramce i zagrał w dwóch ostatnich meczach ligowych (1:1 z Arisem z 2:0 w meczu z Asteras) i w spotkaniu Ligi Europy z Feyenoordem (1:3).

Warto dodać, że dla Drągowskiego mecz z Feyenoordem był debiutem w fazie zasadniczej rozgrywek Ligi Europy. Panathinaikos w lidze greckiej w siedmiu meczach przegrał tylko w trzeciej kolejce na wyjeździe Kifisias 2:3 (ma do rozegranie jeszcze zaległy mecz z pierwszej kolejki z Larissą), ale w tabeli zajmuje dopiero piąte miejsce (trzy wygrane, trzy remisy i jedna porażka). W sobotę „Zielone Koiczynki” zagrają na wyjeździe z Volos NPS, a w czwartek wyjazdowym meczem z Malmo FF Rafa Benitez zaliczy debiut w Lidze Europy jako trener Panathinaikosu.



23. AS Roma (3 pkt.) – Jan Ziółkowski:



LE: Nicea (2:1/wyjazd), Lille (0:1/dom), Viktoria Pilzno (1:2/dom). W czwartek w kolejnym meczu Ligi Europy AS Roma gra na wyjeździe z zespołem Rangers FC.



W Serie A po rozegraniu dziewięciu kolejek zespół Romy jest wiceliderem tabeli, mając tyle samo punktów co prowadzące Napoli. W trzech meczach ligowych z ławki rezerwowych wchodził Jan Ziółkowski, który przeszedł do Romy na początku sezonu z Legii Warszawa. Ostatnie dwa wygrane mecze z Sassuolo (1:0 na wyjeździe) i z Parmą (2:1 u siebie) spędził jednak na ławce rezerwowych. Ziółkowski zaliczył debiut w barwach Romy w Lidze Europy. Rozpoczął mecz z Viktorią Pilzno w podstawowym składzie, ale został zmieniony już po pół godzinie gry, gdy zespół z Pilzna prowadził już 2:0 (ostatecznie Viktoria wygrała mecz 2:1). Nasz obrońca nie popisał się przy pierwszym straconym golu, którego autorem był Prince Adu. W niedzielę Roma zmierzy się na wyjeździe z AC Milan, a w czwartek w Glasgow w Lidze Europy z ekipą Rangers FC i raczej mało prawdopodobne, aby w obu tych spotkaniach wystąpił reprezentant Polski.



25. Feyenoord (3 pkt.) – Jakub Moder:



LE: SC Braga (0:1/wyjazd), Aston Villa (0:2/dom), Panathinaikos Ateny (3:1/dom). W czwartek Feyenoord w kolejnym meczu Ligi Europy zagra na wyjeździe z VFB Stuttgart.



Dziewięć kolejek trwała seria Feyenoordu bez porażki (8 zwycięstw i 1 remis) w rozgrywkach tego sezonu Eredivisie. W ostatniej kolejce zespół z Rotterdamu przegrał na De Kuip z PSV Eindhoven 2:3, a hat-trickiem w tym starciu popisał się Ismael Saibari. Feyenoord w lidze holenderskiej poniósł pierwszą porażkę, a w Lidze Europy wygrał po raz pierwszy.

Po dwóch porażkach z Bragą (0:1 na wyjeździe ) i Aston Villą (0:2 u siebie), w meczu trzeciej kolejki pokonali u siebie Panathinaikos 3:1, choć przegrywali po goli strzelonym przez Karola Świderskiego. Niestety, od początku sezonu z powodu kontuzji nie gra Jakub Moder. Pomocnik reprezentacji Polski zmaga się z urazem pleców (przepuklina w okolicach kręgosłupa). Na razie ćwiczy indywidualnie, ale niebawem ma rozpocząć treningi z drużyną. Jego sobotni występ w lidze u siebie z FC Volendam i w czwartek na wyjeździe z VFB Stuttgart w Lidze Europy jest wykluczony.



27. Sturm Graz (3 pkt.) – Filip Rózga:



LE: FC Midtjylland (0:2/wyjazd), Rangers FC (2:1/dom), Celtic Glasgow (1:2/wyjazd). W czwartek Sturm Graz zagra u siebie w Lidze Europy z Nottingham Forest.



Lider austriackiej Bundesligi (21 punktów w dziewięciu meczach) przegrał w ostatniej kolejce u siebie z Wolfsbergerem AC 1:3 (po 32 minutach było już 3:0 dla gości). W 37. minucie w miejsce Jacoba Piera Hodla na boisku pojawił się Filip Rózga, który dziewięć minut po przerwie strzelił swojego pierwszego gola w lidze austriackiej. Przed rozpoczęciem sezonu 19-letni pomocnik przeszedł do Sturmu z ekipy Cracovii. Dla Polaka było to drugie trafienie. Pierwsze zaliczył w meczu drugiej rundy krajowego pucharu, w wygranym 2:0 na wyjeździe z SC Rothis.

W środę zespół Polaka awansował do ćwierćfinału Pucharu Austrii pokonując na wyjeździe po rzutach karnych Admirę Wacker (Rózga w tym meczu zagrał w pierwszej połowie). Reprezentant Polski do lat 21 ma za sobą dwa występy w Lidze Europy. W przegranym meczu z Midtjylland (0:2) grał do 45 minuty, a w ostatniej kolejce grał do 59 minuty i zaliczył asystę przy golu strzelonym przez Tomiego Horvata w przegranym na wyjeździe meczu z Celtikiem. W niedzielę w kolejnym meczu ligowym Sturm Graz zmierzy się na wyjeździe z Rapidem Wiedeń, a w czwartek zmierzy się u siebie z Nottingham Forest w meczu Ligi Europy.



32. Maccabi Tel Awiw (1 pkt.) – Ben Lederman:



LE: PAOK Saloniki (0:0/wyjazd), Dinamo Zagrzeb (1:3/dom – mecz rozegrany na stadionie TSC Backa Topola), FC Midtjylland (0:3/dom – mecz rozegrany na stadionie TSC Backa Topola). W czwartek zespół Maccabi zagra na wyjeździe z Aston Villą.



Mało kto pamięta, że piłkarzem Maccabi jest Ben Lederman, który latem tego roku przeniósł się z Rakowa Częstochowa, w którym występował przez pięć ostatnich sezonów. Lederman to były młodzieżowy reprezentant Polski, który w 2023 roku był kilka razy powoływany przez Fernando Santosa na mecze pierwszej kadry, ale w dorosłej reprezentacji jak na razie nie zagrał w żadnym meczu. Lederman swój pobyt w Maccabi rozpoczął obiecująco, bo zagrał w wyjściowym składzie w obu meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Pafos, a tę rywalizację jednym golem wygrał zespół z Cypru.

Potem już było tylko gorzej. Z czterech meczów eliminacji Ligi Europy wystąpił tylko w dwóch z nich, w dodatku wchodząc na boisko w końcówkach meczów z Hamrun Spartans i Dynamem Kijów. W rozgrywkach ligowych wystąpił także w dwóch spotkaniach i w obu z nich pojawiał się na boisku w końcowych minutach. W drugiej kolejce Ligi Europy pojawił się w wyjściowym składzie w meczu z Dinamem Zagrzeb. Maccabi przegrało to spotkanie 1:3, a Lederman zaliczył asystę przy honorowym golu strzelonym przez Sayeda Abu Farkhiego i został zmieniony w 63 minucie.

W ostatnim meczu przegranym z duńskim FC Midtjylland 0:3 wszedł na boisko w 68 minucie. W krajowych rozgrywkach Maccabi Tel Awiw jest wiceliderem tabeli. Do prowadzącego Hapoelu Beer Szewy traci cztery punkty, ale ma rozegrany jeden mecz mniej. W sobotę Maccabi Tel Awiw zmierzy się na wyjeździe z Maccabi Bnei Reineh, a w czwartek w kolejnym spotkaniu Ligi Europy zagra na wyjeździe z Aston Villą.



Rozgrywki Ligi Europy dostępne są zarówno w kanałach Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium, jak i w streamingu Polsat Box Go.