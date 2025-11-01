Poszła w ślady ojca! Córka medalisty olimpijskiego ze złotem mistrzostw Europy
Martyna Dołęga (LKS EkoSport Siedlce) wywalczyła na pomoście w albańskim Durres złoty medal mistrzostw Europy do lat 20 w kategorii 69 kg. Polka uzyskała w dwuboju 220 kg (102+118).
Drugie miejsce zajęła Turczynka Saime Balaban osiągając 212 kg (93+119), a trzecia była Ormianka Meri Miskajan - 210 (92+118).
Polka miała pięć udanych podejść, wszystkie trzy w rwaniu do 95, 99 i 102 kg, i dwa w podrzucie do 115 i 118 kg. Ostatnia próba - do 122 kg - była minimalnie spalona.
Trenerem mistrzyni Europy jest jej ojciec - Marcin Dołęga, trzykrotny mistrz świata, były rekordzista globu i brązowy medalista olimpijski z Pekinu w 2008 roku.
Martyna Dołęga - utalentowana polska sztangistka