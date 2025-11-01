Przełamanie reprezentanta Polski! To może być dla niego arcyważny moment

Bogusz po podaniu piętą Carlosa Rodrigueza wbiegł w pole karne i w strzelił gola w 33. minucie. Kolejne bramki zdobyli Jeremy Marquez i Omar Campos.

Polak w styczniu przeszedł do Cruz Azul z Los Angeles FC. W meksykańskim klubie strzelił trzy gole i zanotował siedem asyst w 36 występach. Jednak w tym sezonie pomocnik stracił miejsce w pierwszym składzie. Zagrał w 11 meczach, ale najczęściej wchodził z ławki rezerwowych.

W reprezentacji Polski Bogusz rozegrał do tej pory pięć meczów - wszystkie za kadencji selekcjonera Michała Probierza. Ostatni raz w drużynie narodowej wystąpił 6 czerwca w sparingu z Mołdawią (2:0) na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Cruz Azul w 16 meczach zanotowało 10 zwycięstw, pięć remisów, jedną porażkę i prowadzi w lidze meksykańskiej z dorobkiem 35 punktów. Drugie miejsce ze stratą dwóch "oczek" do lidera zajmuje klub Deportivo Toluca FC, który rozegrał 15 spotkań.

PAP