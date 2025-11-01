Historia Old Firm Derby sięga 1888 roku, kiedy po raz pierwszy rozegrano spotkanie pomiędzy dwoma odwiecznymi rywalami z Glasgow - Celtikiem i Rangers. Więcej triumfów w całej historii derbów mają na swoim koncie "The Gers", którzy mogą pochwalić się także korzystniejszym bilansem w ostatnich bezpośrednich starciach. W czterech ostatnich konfrontacjach tych drużyn Rangers dwukrotnie wychodzili zwycięsko, a dwa mecze zakończyły się remisem.

ZOBACZ TAKŻE: Były zawodnik Arsenalu i Juventusu wyrzucony z klubu. Wszystko przez... psa

Co ciekawe, były klub m.in. Artura Boruca i Macieja Żurawskiego, ostatni raz wygrał derby w grudniu 2024 roku - po serii rzutów karnych - w finale poprzedniej edycji Pucharu Ligi Szkockiej.

Warto przypomnieć, że Celtic od czterech lat nieprzerwanie triumfuje w rozgrywkach Scottish Premiership. "The Bhoys" są również aktualnymi obrońcami tytułu w Pucharze Ligi Szkockiej, w którego półfinale w najbliższą niedzielę zmierzą się właśnie z Rangersami.

Na zwycięzcę tego starcia w wielkim finale czeka już St. Mirren FC, które w drugim półfinale rozbiło Motherwell aż 4:1.

Transmisja meczu Celtic Glasgow - Glasgow Rangers w ramach półfinału Pucharu Ligi Szkockiej w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.