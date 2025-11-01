Sinner - Auger-Aliassime. Gdzie obejrzeć finał ATP w Paryżu?

To było dziewiąte spotkanie Sinnera ze Zverevem i piąte zwycięstwo Włocha. Nigdy wcześniej nie wygrał w dwóch setach, a w sobotę zamknął mecz w 62 minuty.

Od listopada 2024 roku włoski tenisista wygrał 25 meczów z rzędu na kortach twardych w turniejach rozgrywanych w hali. Jeśli Sinner zdobędzie tytuł w Paryżu, to wyprzedzi Hiszpana Carlosa Alcaraza i wróci na pierwsze miejsce w rankingu ATP.

Z Augerem-Aliassime'em ma bilans 2-2, ale wygrał dwa ostatnie spotkania. Porażek doznał w 2022 roku.

Sinner stanie przed szansą wygrania 23. turnieju w karierze, a Kanadyjczyk - dziewiątego.

Transmisja finału w niedzielę w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.00.

BS, PAP