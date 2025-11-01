Sinner - Auger-Aliassime. Gdzie obejrzeć finał ATP w Paryżu?

Wicelider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner gładko wygrał z trzecim na liście ATP Niemcem Alexandrem Zverevem 6:0, 6:1 w półfinale turnieju Masters 1000 w Paryżu. Rywalem Włocha w finale będzie Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, który pokonał Kazacha Aleksandra Bublika 7:6 (7-3), 6:4. Transmisja w niedzielę w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go.

Mężczyzna w sportowym ubraniu i czapce, z torbą na ramieniu, patrzący w bok.
fot. PAP
Jannik Sinner może wrócić na pozycję lidera rankingu ATP

To było dziewiąte spotkanie Sinnera ze Zverevem i piąte zwycięstwo Włocha. Nigdy wcześniej nie wygrał w dwóch setach, a w sobotę zamknął mecz w 62 minuty.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?

 

Od listopada 2024 roku włoski tenisista wygrał 25 meczów z rzędu na kortach twardych w turniejach rozgrywanych w hali. Jeśli Sinner zdobędzie tytuł w Paryżu, to wyprzedzi Hiszpana Carlosa Alcaraza i wróci na pierwsze miejsce w rankingu ATP.

 

Z Augerem-Aliassime'em ma bilans 2-2, ale wygrał dwa ostatnie spotkania. Porażek doznał w 2022 roku.

 

Sinner stanie przed szansą wygrania 23. turnieju w karierze, a Kanadyjczyk - dziewiątego.

 

Transmisja finału w niedzielę w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.00.

BS, PAP
