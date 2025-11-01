Niespodzianka w Tauron Lidze! Błyskawiczne zwycięstwo na wyjeździe

Pierwszy set tej rywalizacji był wyrównany. Żadna z drużyn nie potrafiła stanowczo podkreślić swojej przewagi, odskakując przeciwniczkom na kilka punktów. Przez to do końca seta nie było wiadomo, która ekipa przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie lepsze okazały się zawodniczki klubu z Bydgoszczy, triumfując 25:21.

Druga część rywalizacji była już o wiele bardziej jednostronna. Wygrana w pierwszej partii dała podopiecznym Martino Volpiniego wiatr w żagle. Zawodniczki klubu Metalkas Pałac Bydgoszcz zaczęły dominować na boisku, dość szybko wychodząc na wielopunktowe prowadzenie. Gospodynie nie dały rady znaleźć odpowiedzi na dobrą dyspozycję oponentek, przez co przegrały seta, zdobywając w tym czasie zaledwie 14 punktów.

Rywalizacja w ostatniej partii przez dłuższy czas toczyła się punkt za punkt. Było widać, że siatkarki ITA TOOLS Stali Mielec uwierzyły, że są w stanie odwrócić losy tego spotkania. Zespół z Bydgoszczy był jednak bezwzględny i w końcówce ponownie zaczął stawiać warunki na parkiecie. Finalnie Metalkas Pałac Bydgoszcz wygrał ostatnią partię 25:21, tym samym sięgając po zwycięstwo w całym spotkaniu.

Po tym meczu zespół z Mielca plasuje się ósmym miejscu w tabeli z czterema punktami. Natomiast bydgoski klub zajmuje szóstą lokatę z pięcioma "oczkami" na koncie.

ITA TOOLS Stal Mielec - Metalkas Pałac Bydgoszcz 0:3 (21:25, 14:25, 21:25)

MVP: Pola Nowakowska

ITA TOOLS Stal Mielec: Julia Bińczycka, Aleksandra Kazała, Rozalia Moszyńska, Natasha Calkins, Aleksandra Adamczyk, Gabriela Ponikowska - Julia Mazur (libero) - Anna Bączyńska, Aleksandra Walczak, Nina Nesimovic.

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Marta Łyczakowska, Eleni Baka, Dominika Witowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska, Marta Pol - Oliwia Ziółkowska (libero) - Monika Głodzińska, Julia Sobalska.

AA, Polsat Sport